Ahmet Kurala halk tokadı!

AĞIR TAHRİK CANIMI ACITTI!

Önceki akşam Sıla'nın iddialarını yalanlayıp "Sadece kolundan tuttum" diyen Ahmet Kural, dün yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: "Çok sevmiş, sevdiğini gördüğünde gözleri parlamış bir insan olarak, kalbim çok acımış olsa da benden olumsuz bir şey duymayacaksınız. Bunu yaşadığım ve kadına şiddetle anıldığım için çok üzgünüm. Tartışmanın sebebi ne kadar ağır tahrik içerse ve canımı acıtsa da soğukkanlılıkla evimi terk etmeliydim. Ne olursa olsun, böyle bir olayın bir tarafı olduğum için başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum."