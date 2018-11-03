Ahmet Kurala halk tokadı!

Ahmet Kural'a halk tokadı!
Önceki gün Sıla'nın 'Beni 45 dakika boyunca darp etti' iddiasıyla dava açtığı Ahmet Kural, gelen tepkiler üzerine dün çark etti. Sevgilisi ve tüm kadınlardan özür dileyen ünlü oyuncu, yine de tepkilerin önüne geçemedi. Sadece vatandaş değil siyasetten magazine kadar birçok ünlü, Ahmet Kural'a öfke saçtı. Kural'ı reklamlarında oynatan bir banka da tepkiler üzerine oyuncuyla artık çalışmayacağını duyurdu
Şarkıcı Sıla'nın önceki gün sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisine 45 dakika fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla açtığı davanın yankıları sürüyor... Soruşturma kapsamında Kural, ifadeye çağrıldı. Ünlü oyuncunun önümüzdeki hafta 'şüpheli' sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Dün ise darp olayının görgü tanığı üç isim, savcıya ifade verdi.
Sıla'nın avukatı, şarkıcının siyaset, iş, sanat ve spor camiasından gelen destekler sayesinde ayakta durduğunu iletti. Ahmet Kural'dan yediği dayağı, 'şiddet gören tüm kadınlar' için mahkemeye taşıdığını söyleyen Sıla'ya dün de destek mesajları yağdı. Yediden yetmişe ünlü-ünsüz herkes, Sıla'nın iddialarının ardından Ahmet Kural'ı topa tuttu.
BAŞINDA ÖDEM OLUŞTU
Sıla Gençoğlu'nun darp raporuna ulaşıldı. Sanatçının idrarında kana rastlandığı, kafatasında ödem oluştuğu ve vücudu ile yüzünde morluklar olduğu belirtildi.
Bu arada dün Sıla ile kavgasının nedenini 'ağır tahrik içeren' olarak belirten Kural, detayları ise sadece savcılık ile paylaşacağını açıklayarak merak konusu yarattı.
AĞIR TAHRİK CANIMI ACITTI!
Önceki akşam Sıla'nın iddialarını yalanlayıp "Sadece kolundan tuttum" diyen Ahmet Kural, dün yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: "Çok sevmiş, sevdiğini gördüğünde gözleri parlamış bir insan olarak, kalbim çok acımış olsa da benden olumsuz bir şey duymayacaksınız. Bunu yaşadığım ve kadına şiddetle anıldığım için çok üzgünüm. Tartışmanın sebebi ne kadar ağır tahrik içerse ve canımı acıtsa da soğukkanlılıkla evimi terk etmeliydim. Ne olursa olsun, böyle bir olayın bir tarafı olduğum için başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diliyorum."