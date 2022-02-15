ABD'nin en büyük şovlarından biri olan Super Bowl'da ünlüler geçidi! Eminem, Snoop Dogg, Rihanna, Kendall Jenner...
ABD'nin en çok ilgi gören spor etkinliği Super Bowl'un 56.'sı önceki gece düzenlendi. Los Angeles Rams'in 1999 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğunu kazandığı şov sayesinde elde edilen gelir, yaklaşık 198 milyar TL'yi buldu!
15.02.2022 06:59
- Son Güncelleme: 15.02.2022 06:59
Los Angeles Rams'in Cincinnati Bengals'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı Super Bowl'da her sene merakla beklenen devre arası şovuna bu kez Eminem damgasını vurdu.
Süper Bowl'un merakla beklenen devre arası şovunda Eminem'in yanı sıra Dr.Dre, Snoop Dogg, Kendrik Lamar ve Mary J. Blige sahne aldı.