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ABD'nin en büyük şovlarından biri olan Super Bowl'da ünlüler geçidi! Eminem, Snoop Dogg, Rihanna, Kendall Jenner...

ABD'nin en çok ilgi gören spor etkinliği Super Bowl'un 56.'sı önceki gece düzenlendi. Los Angeles Rams'in 1999 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğunu kazandığı şov sayesinde elde edilen gelir, yaklaşık 198 milyar TL'yi buldu!

15.02.2022 06:59 - Son Güncelleme: 15.02.2022 06:59
ABD’nin en büyük şovlarından biri olan Super Bowl’da ünlüler geçidi! Eminem, Snoop Dogg, Rihanna, Kendall Jenner...

ABD'deki en büyük etkinliklerden biri olan Süper Bowl, önceki akşam yine görsel bir şölen sundu.

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ABD’nin en büyük şovlarından biri olan Super Bowl’da ünlüler geçidi! Eminem, Snoop Dogg, Rihanna, Kendall Jenner...

Los Angeles Rams'in Cincinnati Bengals'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı Super Bowl'da her sene merakla beklenen devre arası şovuna bu kez Eminem damgasını vurdu.

ABD’nin en büyük şovlarından biri olan Super Bowl’da ünlüler geçidi! Eminem, Snoop Dogg, Rihanna, Kendall Jenner...

15 Grammy ödüllü sanatçı, Lose Yourself'i söylediği sırada diz çökerek elini başının üzerine koydu.

ABD’nin en büyük şovlarından biri olan Super Bowl’da ünlüler geçidi! Eminem, Snoop Dogg, Rihanna, Kendall Jenner...

Eminem bu hareketi, polis şiddetini ve ırksal ayrımcılığa tepki amacıyla yaptı.

ABD’nin en büyük şovlarından biri olan Super Bowl’da ünlüler geçidi! Eminem, Snoop Dogg, Rihanna, Kendall Jenner...

Süper Bowl'un merakla beklenen devre arası şovunda Eminem'in yanı sıra Dr.Dre, Snoop Dogg, Kendrik Lamar ve Mary J. Blige sahne aldı.

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