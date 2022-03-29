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Haberler Saklambaç 94. Oscar Ödülleri'nde dünyayı şoke eden Will Smith’in sunucu Chris Rock’a attığı tokat 15 milyon dolar tuttu

94. Oscar Ödülleri'nde dünyayı şoke eden Will Smith’in sunucu Chris Rock’a attığı tokat 15 milyon dolar tuttu

94. Oscar Ödülleri'ne Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atması damga vurdu. Tüm dünyayı ikiye bölen tokatla, törenin kaybolan ilgisini yeniden canlandırdı. Dedikodulara göre; tamamen kurgu olan bu tokat karşılığında Will Smith, ilk Oscar'ını; Chris Rock da 15 milyon dolar aldı!

29.03.2022 06:59 - Son Güncelleme: 29.03.2022 06:59
94. Oscar Ödülleri’nde dünyayı şoke eden Will Smith’in sunucu Chris Rock’a attığı tokat 15 milyon dolar tuttu

1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl 94. kez sahiplerini buldu.

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94. Oscar Ödülleri’nde dünyayı şoke eden Will Smith’in sunucu Chris Rock’a attığı tokat 15 milyon dolar tuttu

Bu sene pandemi öncesinde olduğu gibi yine geniş bir katılımla Los Angeles'ta düzenlenen görkemli törene Will Smith damgasını vurdu.

94. Oscar Ödülleri’nde dünyayı şoke eden Will Smith’in sunucu Chris Rock’a attığı tokat 15 milyon dolar tuttu

Sunucu Chris Rock, Smith'in yanında oturan eşi Jada Pinkett Smith'in saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espri yaptı.

94. Oscar Ödülleri’nde dünyayı şoke eden Will Smith’in sunucu Chris Rock’a attığı tokat 15 milyon dolar tuttu

Bu sözleri karşısında ünlü aktör, gülerken eşi hayli bozuldu.

94. Oscar Ödülleri’nde dünyayı şoke eden Will Smith’in sunucu Chris Rock’a attığı tokat 15 milyon dolar tuttu

SALON BUZ KESTİ
Eşinin mutsuzluğunu gören Will Smith, şaşkın bakışlar eşliğinde sahneye çıktı ve Chris Rock'a okkalı bir tokat attı.

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