90’lara damga vuran Hakan Peker’in son hali ortaya çıktı! Çok konuşuldu: Botoks mu değil mi derken yanıt geldi!

Ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Hayır hiçbir şey yaptırmıyorum. Genetik, yıllardır merak ediliyor ben o zaman son noktayı koyayım.

Bir daha sorulmasın. Yıllardır hep sorulur. 40 yaşındayken de soruluyor merak ediliyordu. 63 yaşına geldim hala konuşuluyor.

Ben böyleyim genç gösteriyorum. Yüzümü gerdirme gibi bir işlem hiç yaptırmadım ihtiyacım da yok. Meraklarını gidermişimdir inşallah"