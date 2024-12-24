90’lara damga vuran Hakan Peker’in son hali ortaya çıktı! Çok konuşuldu: Botoks mu değil mi derken yanıt geldi!

Dansçı olarak başladığı kariyerine şarkıcılıkla devam eden Hakan Peker, Nisan 1989 tarihinde ilk albümü piyasaya sürdü ve Bir Efsane şarkısı kısa sürede hit oldu.
1990 yılında çıkardığı Camdan Cama adlı albümüyle de istediği ün ve başarıya kavuşan Hakan Peker, müzik listelerini alt üst ederken geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Peker, Cihangir sokaklarında köpeğini dolaştırırken görüntülendi.
63 yaşındaki şarkıcının son hali ise dikkat çekti. Botoks yaptırdığı iddia edilen Peker'den konuyla ilgili açıklama da geldi.
Cadde'de yer alan habere göre; Hakan Peker, "63 yaşında olmanıza rağmen yüzünüzde kırışıklık yok. Botoks yaptırıyor musunuz" sorusunu yanıtladı.
Ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Hayır hiçbir şey yaptırmıyorum. Genetik, yıllardır merak ediliyor ben o zaman son noktayı koyayım.
Bir daha sorulmasın. Yıllardır hep sorulur. 40 yaşındayken de soruluyor merak ediliyordu. 63 yaşına geldim hala konuşuluyor.
Ben böyleyim genç gösteriyorum. Yüzümü gerdirme gibi bir işlem hiç yaptırmadım ihtiyacım da yok. Meraklarını gidermişimdir inşallah"
İşte Hakan Peker'in son hali...