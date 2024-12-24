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90'lara damga vuran Hakan Peker’in son hali ortaya çıktı! Çok konuşuldu: Botoks mu değil mi derken yanıt geldi!

Bir Efsane, Ateşini Yolla, Kelimeler Yetmez, Karam gibi birçok şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden ve 90'lı yıllara damga vuran Hakan Peker, Cihangir sokaklarında köpeğini dolaştırırken görüntülendi. 63 yaşındaki şarkıcının son hali ise dikkat çekti. Botoks yaptırdığı iddia edilen Peker'den konuyla ilgili açıklama da geldi. İşte Hakan Peker'in çok konuşulan son hali...

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:33 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:33
90’lara damga vuran Hakan Peker’in son hali ortaya çıktı! Çok konuşuldu: Botoks mu değil mi derken yanıt geldi!

Dansçı olarak başladığı kariyerine şarkıcılıkla devam eden Hakan Peker, Nisan 1989 tarihinde ilk albümü piyasaya sürdü ve Bir Efsane şarkısı kısa sürede hit oldu.

90’lara damga vuran Hakan Peker’in son hali ortaya çıktı! Çok konuşuldu: Botoks mu değil mi derken yanıt geldi!

1990 yılında çıkardığı Camdan Cama adlı albümüyle de istediği ün ve başarıya kavuşan Hakan Peker, müzik listelerini alt üst ederken geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

90’lara damga vuran Hakan Peker’in son hali ortaya çıktı! Çok konuşuldu: Botoks mu değil mi derken yanıt geldi!

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Peker, Cihangir sokaklarında köpeğini dolaştırırken görüntülendi.

90’lara damga vuran Hakan Peker’in son hali ortaya çıktı! Çok konuşuldu: Botoks mu değil mi derken yanıt geldi!

63 yaşındaki şarkıcının son hali ise dikkat çekti. Botoks yaptırdığı iddia edilen Peker'den konuyla ilgili açıklama da geldi.

90’lara damga vuran Hakan Peker’in son hali ortaya çıktı! Çok konuşuldu: Botoks mu değil mi derken yanıt geldi!

Cadde'de yer alan habere göre; Hakan Peker, "63 yaşında olmanıza rağmen yüzünüzde kırışıklık yok. Botoks yaptırıyor musunuz" sorusunu yanıtladı.

90’lara damga vuran Hakan Peker’in son hali ortaya çıktı! Çok konuşuldu: Botoks mu değil mi derken yanıt geldi!

Ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Hayır hiçbir şey yaptırmıyorum. Genetik, yıllardır merak ediliyor ben o zaman son noktayı koyayım.

90’lara damga vuran Hakan Peker’in son hali ortaya çıktı! Çok konuşuldu: Botoks mu değil mi derken yanıt geldi!

Bir daha sorulmasın. Yıllardır hep sorulur. 40 yaşındayken de soruluyor merak ediliyordu. 63 yaşına geldim hala konuşuluyor.

90’lara damga vuran Hakan Peker’in son hali ortaya çıktı! Çok konuşuldu: Botoks mu değil mi derken yanıt geldi!

Ben böyleyim genç gösteriyorum. Yüzümü gerdirme gibi bir işlem hiç yaptırmadım ihtiyacım da yok. Meraklarını gidermişimdir inşallah"

90’lara damga vuran Hakan Peker’in son hali ortaya çıktı! Çok konuşuldu: Botoks mu değil mi derken yanıt geldi!

İşte Hakan Peker'in son hali...