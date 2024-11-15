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9 sene önce Çağla Şıkel'le boşanan Emre Altuğ'dan nafaka açıklaması! "Birbirimizle yarışıyoruz..."

Pop müziğin başarılı ismi Emre Altuğ, önceki gün sahne öncesi gazetecilerle bir araya geldi. Çağla Şıkel ile 7 yıl süren evliliklerini 2015 yılında anlaşmalı olarak sonlandıran Emre Altuğ, biten evliliği ve çocuklarına nafaka ödeyip ödemediğine dair açıklamalarda bulundu.

Doğan Savaş takvim.com.tr Doğan Savaş
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 07:05 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 07:05
9 sene önce Çağla Şıkel’le boşanan Emre Altuğ’dan nafaka açıklaması! Birbirimizle yarışıyoruz...

Pop müziğin başarılı ismi Emre Altuğ, önceki gün sahne öncesi gazetecilerle bir araya gelerek hem yeni şarkısı "Geçiyor" hem de özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

9 sene önce Çağla Şıkel’le boşanan Emre Altuğ’dan nafaka açıklaması! Birbirimizle yarışıyoruz...

Çağla Şıkel ile biten evliliği hakkında içten demeçler verdi.

9 sene önce Çağla Şıkel’le boşanan Emre Altuğ’dan nafaka açıklaması! Birbirimizle yarışıyoruz...

Türkiye'deki nafaka ve döviz kuruna bağlı anlaşmalara değinen Altuğ, "Ben nafaka ödemiyorum, çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da ortak karşılıyoruz. Eski eşimle, onların hayatını kolaylaştırmak ve en iyi eğitimi almalarını sağlamak için âdeta birbirimizle yarışıyoruz" diyerek eski eşiyle uyum içinde olduklarının altını çizdi.

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