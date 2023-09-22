8 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı bakın neymiş! Meğer kaşla göz arasına ameliyat olmuş! İğne ipliğe dönen Bergüzar...

Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel , 2009 yılında dünyaevine girdi. Bu evlilikten Ali Han ve Leyla adında üç evladı olan ünlü çiftten Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

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Dizi setinden sabaha karşı eve dönen Bergüzar Korel, ne kadar yorgun ve bitkin olduğunu gösteren kareleri paylaşıp şu notu düşmüştü:

"Siz oyuncuların çok eğlenceli bir hayatı var ya. Mesela o morluklar, tokatlar falan hep rol değil mi? Gece çekimlerini gerçekten gece yapmıyorsunuz değil mi? MeselaoOynarken yanınızda lafları söyleyen biri var değil mi, o kadar sözü aklınızda tutmuyorsunuz?"