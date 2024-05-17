47 kiloya düşen Tanyeli'den sitem dolu sözler! Pankreas kanseriyle mücadele ediyor! "Beni hasta ettiler..."

1 azla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren Tanyeli, 99 kilodan 60 kiloya düştü. Ancak çok geçmeden Tanyeli Pankreas kanseri olduğunu öğrendi ve şimdilerde tedavisine devam ediyor.

2 47 KİLOYA DÜŞTÜ SON HALİ ŞOKE ETTİ! Geçtiğimiz haftalarda 47 kiloya düştüğünü belirten oryantal, "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim. Benim diyen manken bile 47 kilo değildir" dedi. Zaman zaman duygulanan Tanyeli, "10 gün sonra ilk defa evden dışarı çıkabildim. Kalabalıktan kaçıyorum. Tedavi sürecinde olduğum için enfeksiyona açığım. Bir grip oldum. Kanserden değil gripten gidiyorum sandım" dedi.