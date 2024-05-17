47 kiloya düşen Tanyeli'den sitem dolu sözler! Pankreas kanseriyle mücadele ediyor! "Beni hasta ettiler..."

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Amansız hastalıkla mücadele eden Tanyeli'nin geçtiğimiz günlerde 47 kiloya düştüğü öğrenilmişti. "10 gün sonra ilk defa evden dışarı çıkabildim." diyen Tanyeli, önceki gün hastalık sürecini anlattı. İşte "beni hasta ettiler" diyen Tanyeli'nin o sitem dolu sözleri...
azla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren Tanyeli, 99 kilodan 60 kiloya düştü. Ancak çok geçmeden Tanyeli Pankreas kanseri olduğunu öğrendi ve şimdilerde tedavisine devam ediyor.
47 KİLOYA DÜŞTÜ SON HALİ ŞOKE ETTİ!
Geçtiğimiz haftalarda 47 kiloya düştüğünü belirten oryantal, "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim. Benim diyen manken bile 47 kilo değildir" dedi. Zaman zaman duygulanan Tanyeli, "10 gün sonra ilk defa evden dışarı çıkabildim. Kalabalıktan kaçıyorum. Tedavi sürecinde olduğum için enfeksiyona açığım. Bir grip oldum. Kanserden değil gripten gidiyorum sandım" dedi.
Son dönemlerde sıkıntılı günler geçiren ünlü Oryantal Tanyeli, önceki gün Pınar Kerimoğlu'nun konuğu oldu. Hastalık sürecini ile ilgili soruları cevaplayan Tanyeli, "Aman o üzülmesin aman o kırılmasın diye çabaladım yıllarca... Hastalık sahibi oldum beni dertleri ile hasta ettiler, şimdi tedavi etmeye çalışıyorlar" diyerek sitemini dile getirdi.