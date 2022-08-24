45 yaşındaki Demet Şener mayolu pozuyla yıllara meydan okudu! En önemli sırları ortaya çıktı! Bakın formunu neye borçlu
Demet Şener, son paylaşımıyla yıllara meydan okuduğunu yine kanıtladı. Hamilelik dönemi hariç tam 21 yıldır 57 kilo olan 45 yaşındaki eski mankenin en önemli sırları ise "şeker tüketmemesi, tencere yemekleri yemesi, yoga, en geç 23.00'te uyuması.
24.08.2022 06:56 - Son Güncelleme: 24.08.2022 06:56
Henüz 18 yaşındayken 1995 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında kraliçe seçildikten sonra neredeyse göz önünde büyüyen Demet Şener, yıllar geçse de hiç yaşlanmadı.
ÇİKOLATASINI KENDİ YAPIYOR
Bunun yerine bal ve pekmez kullanan Demet Şener, dışarıda ise sadece salata yiyor ve mutlaka her gün tencere yemeği tüketiyor.