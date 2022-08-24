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Haberler Saklambaç 45 yaşındaki Demet Şener mayolu pozuyla yıllara meydan okudu! En önemli sırları ortaya çıktı! Bakın formunu neye borçlu

45 yaşındaki Demet Şener mayolu pozuyla yıllara meydan okudu! En önemli sırları ortaya çıktı! Bakın formunu neye borçlu

Demet Şener, son paylaşımıyla yıllara meydan okuduğunu yine kanıtladı. Hamilelik dönemi hariç tam 21 yıldır 57 kilo olan 45 yaşındaki eski mankenin en önemli sırları ise "şeker tüketmemesi, tencere yemekleri yemesi, yoga, en geç 23.00'te uyuması.

24.08.2022 06:56 - Son Güncelleme: 24.08.2022 06:56
45 yaşındaki Demet Şener mayolu pozuyla yıllara meydan okudu! En önemli sırları ortaya çıktı! Bakın formunu neye borçlu

Henüz 18 yaşındayken 1995 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında kraliçe seçildikten sonra neredeyse göz önünde büyüyen Demet Şener, yıllar geçse de hiç yaşlanmadı.

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45 yaşındaki Demet Şener mayolu pozuyla yıllara meydan okudu! En önemli sırları ortaya çıktı! Bakın formunu neye borçlu

Yüzüne ufak tefek dokunuşlar yaptırmak dışında estetiği olmadığını söyleyen eski manken, önceki gün yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

45 yaşındaki Demet Şener mayolu pozuyla yıllara meydan okudu! En önemli sırları ortaya çıktı! Bakın formunu neye borçlu

45 yaşında ve iki çocuk annesi olan Şener'in eski ve yeni fotoğrafları arasında neredeyse hiçbir farkın olmaması, merak uyandırdı.

45 yaşındaki Demet Şener mayolu pozuyla yıllara meydan okudu! En önemli sırları ortaya çıktı! Bakın formunu neye borçlu

Hamilelik dönemleri hariç tam 21 yıldır 57 kiloda olan eski mankenin en büyük form ve gençlik sırrı; şekeri tamamen hayatından çıkarması.

45 yaşındaki Demet Şener mayolu pozuyla yıllara meydan okudu! En önemli sırları ortaya çıktı! Bakın formunu neye borçlu

ÇİKOLATASINI KENDİ YAPIYOR
Bunun yerine bal ve pekmez kullanan Demet Şener, dışarıda ise sadece salata yiyor ve mutlaka her gün tencere yemeği tüketiyor.

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