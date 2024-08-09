30 yıllık gitarını 466 bin TL'ye satmıştı! Ünlü şarkıcı Teoman o açıklamalarla yine kalplere dokundu: "Ben zengin ölmeyeceğim"

Rock müziğin kült ismi Teoman yine kalplere dokundu. Açıklamaları ile bir kez daha ezber bozdu. Teoman daha önce 30 yıldır kullandığı gitarını çocuklar için bağışlamıştı. Bestelerini yaptığı gitarından elde edilen geliri hayır kurumlarına vermişti.

Gitarı 466 bin TL'ye Kenan Doğulu alırken Teoman sözleriyle bir kez daha gönülleri fethetti. Şarkıcı Teoman, önceki gün Nişantaşı'nda bir kafede otururken görüntülendi.

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"Ben zengin ölmeyeceğim" deyip şu ifadeleri kullandı:

Gitarımdan elde edilen para Çocuk esirgeme Kurumu'ndaki çocuklar için harcanacak. Bu arada ben öyle çok da zengin bir değilim. Öldüğümde çok param olursa hepsini kızıma bırakmak zorunda değilim. Ben zengin biri olarak öleceğime de inanmıyorum.