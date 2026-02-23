Zayıflama iğneleri ve diyet sonrası yoyo etkisine son: Dr. Max Pemberton’dan kalıcı zayıflama rehberi

Duygusal açlık ile fiziksel açlığı saniyeler içinde nasıl ayırt ederim?

En basit yöntem "elma testi"dir. Eğer şu an bir elma (veya sevmediğiniz sağlıklı bir besin) yemeye razıysanız bu fiziksel açlıktır. Ancak sadece belirli bir marka bisküvi veya çikolata istiyorsanız, bu beyninizin dopamin aradığı duygusal bir açlıktır. Fiziksel açlık yavaş yavaş artarken, duygusal açlık bir anda ve şiddetli şekilde bastırır.

Stres anında neden sadece şekerli ve yağlı gıdalar çekici gelir?

Stres hormonu kortizol, vücuda "tehlike var, enerji depola" emri verir. Beynimiz evrimsel olarak en hızlı enerjiyi şeker ve yağda bulacağını bilir. Bu modern dünyada bir "yazılım hatasıdır"; çünkü karşılaştığınız "ayı" değil, sadece stresli bir iş toplantısıdır.

"Playing the tape forward" (Bandı ileri sarma) tekniği tam olarak nedir?

Bir kriz anında, o yemeği yediğiniz ilk 5 saniyelik zevki değil, yedikten 1 saat sonraki fiziksel hissinizi ve pişmanlığınızı hayal etme yöntemidir. Beyne kısa süreli haz yerine, uzun süreli sonucu göstererek karar mekanizmasını mantık çerçevesine çeker.