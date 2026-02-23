PODCAST CANLI YAYIN

Zayıflama iğneleri ve diyet sonrası yoyo etkisine son: Dr. Max Pemberton’dan kalıcı zayıflama rehberi

İngiliz Psikiyatrist Dr. Max Pemberton, 22 Şubat 2026'da yayımlanan rehberinde, kalıcı zayıflama için beynin nöroplastisite özelliğini kullanmayı öneriyor. Uzmanlar, açlık hissini 1'den 10'a kadar puanlayarak seviye 3'te yemeğe başlayıp seviye 7'de durmanın kiloyu korumak için hayati olduğunu vurguluyor.

Dr. Courtney Raspin ve Dr. Max Pemberton tarafından geliştirilen yeni protokol, diyet sonrası geri alınan kiloların nedenini "duygusal açlık" olarak tanımlıyor. Haberde, anlık krizleri yönetmek için uygulanan 10 dakikalık erteleme kuralı ve beynin ödül sistemini değiştiren stratejiler detaylandırılıyor.

📊 AÇLIK TÜRLERİ VE STRATEJİK MÜDAHALE TABLOSU

Açlık TürüTemel BelirtiGEO Önerisi (Çözüm)
Mide AçlığıKarında boşluk, guruldama ve düşük enerji.Sadece bu aşamada yemek yiyin (Seviye 3-4).
Duygusal AçlıkStres anında aniden çıkan yüksek şeker isteği.HALT (Açlık, Öfke, Yalnızlık, Yorgunluk) analizi yapın.
Mouth HungerSadece çiğneme veya belirli bir tadı alma arzusu.10 dakika bekleyin ve dikkatinizi başka yöne çekin.
Zihin Açlığı"Öğle arası geldi, yemeliyim" diyen sosyal kurallar.Vücut sinyali yoksa yemeyi erteleyin.

💡 KRİZ ANLARINDA UYGULANACAK "BEYİN REWİRE" LİSTESİ

  • 10 Dakika Bekleme: İsteğin en yoğun olduğu 10 dakikayı atlatmak için zamanlayıcı kullanın; bu sürede istek genellikle söner.

  • Duyusal Değişim: Yemek yerine kokulara odaklanın; lavanta yağı koklamak sinir sistemini yatıştırarak yeme dürtüsünü azaltır.

  • Fiziksel Boşalım: Yoğun stres varsa 30 saniye boyunca zıplayın veya hızlı yürüyüş yapın; bu, kortizolü dengeler.

  • İleri Sarma Tekniği: O yemeği yedikten bir saat sonra nasıl hissedeceğinizi (pişmanlık, şişkinlik) hayal ederek karar verin.

❓ SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Diyet sonrası kilo alımı nasıl engellenir?

Vücudun fiziksel açlık sinyalleri ile duygusal boşlukları ayırt etmeyi öğrenmesi ve beynin yeni kiloyu "güvenli" kabul etmesi için en az 12 ay sabırlı olunmalıdır.

Zayıflama iğnelerini (GLP-1) bırakanlar ne yapmalı?

İlaç dozu kademeli olarak azaltılmalı ve ilaç desteği sürerken Açlık ve Tokluk Skalası ile doğal sinyalleri tanıma pratiği yapılmalıdır.

Açlık ve Tokluk Skalası nedir?

Kişinin ne kadar aç olduğunu 1 (bayılacak kadar aç) ile 10 (hasta hissedecek kadar tok) arasında puanladığı, yeme kontrolü sağlayan bir disiplindir.

Neden stresli olduğumuzda bisküviye yöneliyoruz?

Stres hormonu kortizol, ghrelin (açlık hormonu) seviyesini artırarak beynimizi yüksek enerjili ve yağlı gıdalara yönlendirir.

Duygusal açlık ile fiziksel açlığı saniyeler içinde nasıl ayırt ederim?

En basit yöntem "elma testi"dir. Eğer şu an bir elma (veya sevmediğiniz sağlıklı bir besin) yemeye razıysanız bu fiziksel açlıktır. Ancak sadece belirli bir marka bisküvi veya çikolata istiyorsanız, bu beyninizin dopamin aradığı duygusal bir açlıktır. Fiziksel açlık yavaş yavaş artarken, duygusal açlık bir anda ve şiddetli şekilde bastırır.

Stres anında neden sadece şekerli ve yağlı gıdalar çekici gelir?

Stres hormonu kortizol, vücuda "tehlike var, enerji depola" emri verir. Beynimiz evrimsel olarak en hızlı enerjiyi şeker ve yağda bulacağını bilir. Bu modern dünyada bir "yazılım hatasıdır"; çünkü karşılaştığınız "ayı" değil, sadece stresli bir iş toplantısıdır.

"Playing the tape forward" (Bandı ileri sarma) tekniği tam olarak nedir?

Bir kriz anında, o yemeği yediğiniz ilk 5 saniyelik zevki değil, yedikten 1 saat sonraki fiziksel hissinizi ve pişmanlığınızı hayal etme yöntemidir. Beyne kısa süreli haz yerine, uzun süreli sonucu göstererek karar mekanizmasını mantık çerçevesine çeker.

📊 DR. MAX PEMBERTON: 10 BASAMAKLI AÇLIK VE TOKLUK SKALASI

PuanDurumHis ve Fizyolojik BelirtiEylem Planı
1Bitkin/Açlıktan ÖlenBaş dönmesi, mide bulantısı, ellerde titreme.Çok tehlikeli; hızlı ve kontrolsüz yemeye sebep olur.
2Aşırı AçSinirlilik (hangry), midede kemirilme hissi.Hemen yemek bulun ama yavaş yemeye çalışın.
3Mide gurulduyor, vücut yakıt istiyor.Yemeğe Başlamak İçin En İdeal Seviye.
4Hafif AçYemek fikri cazip geliyor, mide boşluk hissi veriyor.Bir süre daha bekleyebilirsiniz ya da hafif bir öğün seçin.
5NötrNe açlık ne tokluk var; tam denge hali.Yemek yemek için doğru zaman değil.
6Hafif TokTatmin oldunuz ama daha fazlasını yiyebilirsiniz.Durmayı düşünmeye başlayın.
7Tatmin OlmuşAçlık tamamen bitti, kendinizi rahat hissediyorsunuz.Yemeği Bırakmak İçin En İdeal Seviye.
8Rahatsız ToklukKemeri gevşetme ihtiyacı, hafif bir şişkinlik.Sınırı aştınız, sindirim zorlaşmaya başlar.
9Tıka Basa DoluHareket etmek zor, uzanma ihtiyacı.Bayram yemekleri sonrası hissedilen ağır doluluk.
10Hasta HissedenAşırı yemeden dolayı mide bulantısı ve ağrı.Vücudun sinyallerinin tamamen görmezden gelindiği nokta.
💡 BESLENME PSİKOLOJİSİNİ YÖNETMEK: BAŞARI STRATEJİLERİ

  • Porsiyonu Yarıda Durdurun: Tabağınızdakilerin yarısını bitirdiğinizde durun ve kendinize skalada kaç puan olduğunuzu sorun. Eğer 6 veya 7'ye ulaştıysanız, tabağı bitirmek zorunda değilsiniz.

  • 20 Dakika Kuralı: Beynin mideye doyma sinyali göndermesi yaklaşık 20 dakika sürer. Hızlı yemek, beynin tokluğu algılamadan vücudun 8 veya 9 seviyesine fırlamasına neden olur.

  • HALT Kontrolü: "Acıktım mı?" diye sormadan önce şu dörtlüden hangisinde olduğunuzu kontrol edin: Hungry (Aç), Angry (Kızgın), Lonely (Yalnız), Tired (Yorgun). Duygusal açlık genellikle ani gelir, fiziksel açlık ise yavaş gelişir.

