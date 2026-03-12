❓ MERAK EDİLENLER

B12 eksikliği için hangi doktora gidilmeli?

B12 vitamini seviyenizi kontrol ettirmek için bir aile hekimine veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına başvurarak kan testi yaptırmalısınız.

B12 takviyesi kilo aldırır mı?

B12 vitamini doğrudan kilo aldıran bir besin öğesi değildir; aksine metabolizmanın enerji üretimine yardımcı olur. Ancak eksikliğe bağlı iştahsızlık yaşayan bireylerde, seviyeler normale döndüğünde iştahın düzelmesi gözlenebilir.

Enjeksiyon mu yoksa tablet mi daha etkili?

Emilim sorunu veya pernisiyöz anemisi olan bireylerde, vitaminin doğrudan kana karışmasını sağlayan enjeksiyonlar daha etkili kabul edilir. Hafif eksikliklerde ise günlük tabletler yeterli olabilir; buna doktorunuz karar vermelidir.

