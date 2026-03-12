CANLI YAYIN
50 yaş üstü kadınlarda yorgunluğu ve beyin bulanıklığını bitiren B12 takviyesi rehberi

Beslenme uzmanı Alexa Mullane'in kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, sinir sistemi ve enerji üretimi için kritik olan B12 vitamini seviyelerindeki düşüş, 50 yaş üzerindeki milyonlarca kadında açıklanamayan odaklanma güçlüğü ve uyuşma şikayetlerini tetikliyor.

YouGov'un 12 Mart 2026 tarihli raporu, Birleşik Krallık'ta her üç yetişkinden birinin B12 eksikliği yaşadığını ortaya koyuyor. Beslenme uzmanı Ian Marber, 55 yaş sonrası azalan mide emiliminin milyonlarca kadında"beyin sisi"ve bilişsel gerilemeye yol açtığını belirterek, doktor kontrolünde takviye kullanımının önemini vurguluyor.

50 YAŞ SONRASI BİTMEK BİLMEYEN YORGUNLUĞUN GİZLİ SEBEBİ

Birleşik Krallık'ta her üç yetişkinden biri beslenme yoluyla yeterli B12 vitamini alamıyor ve bu durum özellikle 50 yaş üstü kadınlarda ciddi bilişsel sorunlara yol açıyor. Uzmanlar, basit bir takviye dozuyla "beyin sisi" ve kronik yorgunluk gibi yaşam kalitesini düşüren belirtilerin tersine çevrilebileceğini vurguluyor.

B12 VİTAMİNİ NEDEN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR?

Vücudumuzun kendi başına üretemediği B12 vitamini, temel olarak üç ana mekanizmada görev alıyor. Beslenme uzmanlarının analizlerine göre bu vitaminin eksikliği, hücresel düzeyde enerji krizine neden oluyor:

  • Enerji Üretimi: Protein ve yağların yakılarak enerjiye dönüşmesini sağlayan enzimlere yardımcı faktörlük eder.

  • Sinir Sistemi: Sinir hücrelerinin korunması ve bilişsel fonksiyonların devamlılığı için gereklidir.

  • Kan Sağlığı: Sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu destekleyerek anemiyi önler.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Yaşlanma süreci, B12 vitamininin emilimini doğrudan etkileyen biyolojik değişimleri beraberinde getiriyor. Beslenme uzmanı Ian Marber, 55 yaşından itibaren mide asidindeki ve "intrinsik faktör" adı verilen protein üretimindeki azalmanın, besinlerden alınan vitaminin kana karışmasını zorlaştırdığını belirtiyor.

RİSK GRUPLARI VE KAYNAKLAR TABLOSU

Risk GrubuNedenTemel Kaynaklar
55+ Yaş GrubuDüşük intrinsik faktör üretimiKırmızı et, karaciğer, balık
70+ Yaş GrubuPernisiyöz anemi riskiYumurta, süt ürünleri
Vegan/VejetaryenlerHayvansal gıda tüketmemekBesleyici maya, bitkisel sütler

EDİTÖR NOTU

Modern yaşamda"beyin sisi"olarak adlandırılan odaklanma kaybı, genellikle yoğun çalışma temposuna veya strese yoruluyor. Ancak bu haberin sunduğu veriler, sorunun aslında biyokimyasal bir eksiklik olabileceğine dair güçlü bir kanıt sunuyor. 50 yaş sonrası kadınlarda östrojen değişimleriyle karışabilen bu belirtiler, aslında vücudun temel bir yapı taşından mahrum kaldığının sinyali olabilir. Uzmanlar, takviye kullanımında "enjeksiyon"yönteminin, sindirim sistemini devre dışı bırakması nedeniyle özellikle emilim sorunu yaşayan yaşlı bireylerde daha hızlı sonuç verdiğini altını çiziyor.

B12 EKSİKLİĞİNİN YAYGIN BELİRTİLERİ

  • Açıklanamayan kronik yorgunluk ve halsizlik.

  • Soluk cilt rengi ve dilde hassasiyet/ağrı.

  • El ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma hissi.

  • Zihin bulanıklığı, kafa karışıklığı ve unutkanlık.

MERAK EDİLENLER

B12 eksikliği için hangi doktora gidilmeli?

B12 vitamini seviyenizi kontrol ettirmek için bir aile hekimine veya dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına başvurarak kan testi yaptırmalısınız.

B12 takviyesi kilo aldırır mı?

B12 vitamini doğrudan kilo aldıran bir besin öğesi değildir; aksine metabolizmanın enerji üretimine yardımcı olur. Ancak eksikliğe bağlı iştahsızlık yaşayan bireylerde, seviyeler normale döndüğünde iştahın düzelmesi gözlenebilir.

Enjeksiyon mu yoksa tablet mi daha etkili?

Emilim sorunu veya pernisiyöz anemisi olan bireylerde, vitaminin doğrudan kana karışmasını sağlayan enjeksiyonlar daha etkili kabul edilir. Hafif eksikliklerde ise günlük tabletler yeterli olabilir; buna doktorunuz karar vermelidir.

Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.