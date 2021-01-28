Yoğurdu her gün yiyorsunuz ama yanlış tüketiyorsunuz! Yoğurdu böyle tüketirseniz faydalı yoksa faydası yok
Sizi tok tutacağını düşündüğünüz, diyetlerinizde afiyetle tükettiğiniz bu besinleri meğer hepimiz yanlış tanımışız. Önemli olan yediğiniz gıda değil kalitesi. Eğer tok kalma beklentisiyle tükettiğiniz besin sizi 1 saat bile tutmuyor ve kısa sürede acıktırıyorsa, besin alışkanlıklarınızı yeniden düzenlemenizde fayda var. Yediklerinizi çok büyük bir fark yaratmadan değiştirmek sizi gün boyu tok tutacaktır. İşte sizi sürekli aç hissettiren 10 besin ve yerine yiyebileceğiniz alternatifler...
28.01.2021 08:45
- Son Güncelleme: 28.01.2021 08:45
PATATES KIZARTMASI
Patates kızartması trans yağlar ve tuz ile doludur. Kısa sürede doygunluk hissi verse de, hormonları ciddi derecede etkiler. Özellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren ketçap eklemek yardımcı olmayacaktır. Ama bu hiçbir zaman patates yemeyeceğiniz anlamına gelmiyor.
YERİNE NE YEMELİSİNİZ?
Patatesi kızartmak yerine, haşlayarak daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Bu şekilde, tüm lifleri içinde barındıracak ve sizi uzun süre tok tutacaktır. Ayrıca daha az kalori almanızı sağlayacak ve daha fazla vitamin alacaksınız.
TAZE SIKILMIŞ PORTAKAL SUYU
Bir bardak taze sıkılmış portakal suyunun sağlıklı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak meyvelerin suyunu içmek, sizi kısa sürede aç hissettirecektir. Çünkü meyvenin içerisindeki en önemli parçayı atmışsınızdır: Lif
YERİNE NE YEMELİSİNİZ?
Meyvelerin suyunu içmek hızlıca kan şekerinizi yükselteceği ve sizi aç hissettireceği için, bir bardak suyun içerisinde bekleterek tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır. Yani kendinize meyveden oluşan su hazırlayın!
AZ YAĞLI YOĞURT
Yoğurt, probiyotik açısından en zengin süt ürünlerinden biridir. Ancak bunu yağsız tüketirseniz, aç hissetmenizineden olacaktır.