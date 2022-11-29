Yemek yaparken herkes ağzına atıveriyor! Bunu çiğ yediğinizde mikrop olarak mideye iniyor! Kan ve bağırsak enfeksiyonu...

Bazı besinlerin çiğ hali çok daha sağlıklı olurken bazılarını çiğ bir şekilde tüketmek korkulu rüyanız haline gelebilir. Midenizin ve bağırsaklarınızın direkt enfekte olmasını sağlayan bu çiğ ürünler uzmanlar tarafından yayınlandı. Siz de ymek hazırlarken elinizde kalanı ağzınıza atıyor veya bazı besinleri çiğ tüketmekten hoşlanıyorsanız mutlaka bu besinlerin iltihaba yol açıp açmadığını bilmeniz gerekiyor. Uzmanlar tarafından verilen uyarıları sizler için derledik. İşte çiğ yenildiğinde iltihaba yol açan besinler...