Yemek yaparken herkes ağzına atıveriyor! Bunu çiğ yediğinizde mikrop olarak mideye iniyor! Kan ve bağırsak enfeksiyonu...
Enflamasyon yani iltihaplanma vücutta ciddi tahribata neden olabilecek bir durumdur. Dikkat edilmediği takdirde kanda artan oranlarla birlikte sistemin tamamına etki eder ve istenmeyen sonuçlar doğurur. İşte yediğinizde iltihaba neden olan besinler...
29.11.2022 09:56 - Son Güncelleme: 29.11.2022 09:56
Bazı besinlerin çiğ hali çok daha sağlıklı olurken bazılarını çiğ bir şekilde tüketmek korkulu rüyanız haline gelebilir. Midenizin ve bağırsaklarınızın direkt enfekte olmasını sağlayan bu çiğ ürünler uzmanlar tarafından yayınlandı. Siz de ymek hazırlarken elinizde kalanı ağzınıza atıyor veya bazı besinleri çiğ tüketmekten hoşlanıyorsanız mutlaka bu besinlerin iltihaba yol açıp açmadığını bilmeniz gerekiyor. Uzmanlar tarafından verilen uyarıları sizler için derledik. İşte çiğ yenildiğinde iltihaba yol açan besinler...