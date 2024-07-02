Yedim seni selülit! Mermer gibi pürüzsüz cildin sırrı bu karışımda

Selüliti bitirecek karışım... Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzının bir sonucu olarak ortaya çıkan selülit, pek çok kadının kabusu haline geliyor. Uzman isim selülitle mücadelede beslenmenin önemine dikkat çekerek uzak durulması gereken besinleri ve mermer gibi pürüzsüz cildin sırrını verdi.