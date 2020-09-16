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Uzmanlar uyarıyor, yerken bir daha düşünün! Meğer bağımlılık yapıyormuş, dikkat...

Lezzeti nedeniyle asla vazgeçmek istemeyeceğimiz pek çok besin, sağlıksız besinler listesinde yer alıyor olabilir. Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma besinlerin zararlarından çok, bağımlılık alışkanlıklarına el attı ve sonuçlar oldukça çarpıcı. Çalışma sonuçlarını yayınlayan uzmanlar aşağıdaki bu besinlerin, bireylerde bağımlılık yarattığını ortaya koydu. Peki bağımlılık yapan besinler neler? İşte çok şaşırtacağını o liste...

16.09.2020 09:00 - Son Güncelleme: 16.09.2020 09:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





