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Uzmanlar uyarıyor, yerken bir daha düşünün! Meğer bağımlılık yapıyormuş, dikkat...

Lezzeti nedeniyle asla vazgeçmek istemeyeceğimiz pek çok besin, sağlıksız besinler listesinde yer alıyor olabilir. Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma besinlerin zararlarından çok, bağımlılık alışkanlıklarına el attı ve sonuçlar oldukça çarpıcı. Çalışma sonuçlarını yayınlayan uzmanlar aşağıdaki bu besinlerin, bireylerde bağımlılık yarattığını ortaya koydu. Peki bağımlılık yapan besinler neler? İşte çok şaşırtacağını o liste...

16.09.2020 09:00 - Son Güncelleme: 16.09.2020 09:00
Uzmanlar uyarıyor, yerken bir daha düşünün! Meğer bağımlılık yapıyormuş, dikkat...

BAĞIMLILIK YAPAN BESİNLER!

Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada iki bölümlük bir çalışma yapıldı. Uzmanlar yenilen yiyecekler ve içeceklerin ardından bağımlılık yapan o ürünleri tespit ettiler. İşte o 17 yiyecek...

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Uzmanlar uyarıyor, yerken bir daha düşünün! Meğer bağımlılık yapıyormuş, dikkat...

YUMURTA

Uzmanlar uyarıyor, yerken bir daha düşünün! Meğer bağımlılık yapıyormuş, dikkat...

BİFTEK

Uzmanlar uyarıyor, yerken bir daha düşünün! Meğer bağımlılık yapıyormuş, dikkat...

JELİBON

Uzmanlar uyarıyor, yerken bir daha düşünün! Meğer bağımlılık yapıyormuş, dikkat...

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