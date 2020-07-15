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Uzmanlar özellikle uyarıyor! Domates, salatalık gibi besinleri asla aç karnına yemeyin, çünkü...

Kimizin bayılarak, kimizin zorla yediği çiğ sebzeler, severek tükettiğimzi yoğurt, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi domates ve pek çoğunu yakından tanıdığımız besinler... Tüm bunların hepsinin aç karnına tüketilmemesi gerektiğini söylesek. Beslenme konusundaki en önemli konulardan biri aç karna, özellikle sabah uyanıldığında ne tüketilmesi gerektiği. Aç karna tüketilmemesi gereken besinler nelerdir biliyor musunuz?

15.07.2020 08:57 - Son Güncelleme: 15.07.2020 08:57
Uzmanlar özellikle uyarıyor! Domates, salatalık gibi besinleri asla aç karnına yemeyin, çünkü...

Aç karna tüketilmemesi gereken besinlerin neler olduğunu biliyor musunuz? İşte aç karna asla tüketmemeniz gereken 10 besin...

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Uzmanlar özellikle uyarıyor! Domates, salatalık gibi besinleri asla aç karnına yemeyin, çünkü...

Muz
Bu maddeye birçok insanın çok şaşıracağını biliyoruz. Sabah kahvaltı yapmaya fırsat bulamayanların ilk aklına gelen seçenek hızlıca bir muz yemektir. Ancak Aç karna yiyeceğiniz muz, kandaki magnezyum seviyesinde hızlı bir yükselmeye sebep olur. Bu yükselme de kalbinize zarar verebilir.

Uzmanlar özellikle uyarıyor! Domates, salatalık gibi besinleri asla aç karnına yemeyin, çünkü...

Yoğurt ve fermente süt ürünleri
Bu da sizi şaşırtacak bir diğer madde. Yoğurt ve bazı süt ürünleri aç karna tüketildiğinde faydalı bakterileri yok edebiliyor.

Uzmanlar özellikle uyarıyor! Domates, salatalık gibi besinleri asla aç karnına yemeyin, çünkü...

Domates
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmesi domates, yüksek miktarda tannik asit içerir. Domatesi aç karna tüketmek midenin asit seviyesini arttırır. Bu da gastrite neden olabilir.

Uzmanlar özellikle uyarıyor! Domates, salatalık gibi besinleri asla aç karnına yemeyin, çünkü...

Turunçgiller
Turunçgiller, özellikle portakal, mandalina gibi turuncu meyveler, asit açısından zengindir. Aç karna tüketmek ise gastrit ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

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