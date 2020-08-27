Uzmanlar özellikle uyarıyor! Bu besinleri asla aç karnına yemeyin, çünkü...

Muz

Bu maddeye birçok insanın çok şaşıracağını biliyoruz. Sabah kahvaltı yapmaya fırsat bulamayanların ilk aklına gelen seçenek hızlıca bir muz yemektir. Ancak Aç karna yiyeceğiniz muz, kandaki magnezyum seviyesinde hızlı bir yükselmeye sebep olur. Bu yükselme de kalbinize zarar verebilir.