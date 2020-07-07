Uzmanlar özellikle uyarıyor! Böyle kilo vermeye çalışıyorsunuz ama yanılıyorsunuz, eğer...
Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Özellikle yaz aylarındaysa kilo verme telaşı giderek artıyor. Öğünlerde kısıtlamaya gidiliyor hatta bazı öğünler atlanıyor. Ancak bu dönemde yapılan faaliyetler kilo verip sağlıklı bir vücuda kavuşmak bir kenara, sağlığınızı olumsuz yönde etkiliyor, aynı zamanda kilo vermek yerine kilo almanıza bile neden olabiliyor.
07.07.2020 10:24
- Son Güncelleme: 07.07.2020 10:27
KAHVALTI YAPMAZSAM KİLO VERİRİM
Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı atlamak kilo vermek yerine kilo almanıza sebep olacaktır. Kahvaltı yapmadan güne başlamak kan şekerinizde düşüşe ve sonraki öğünlerde çok daha fazla besin tüketimine neden olur. Uyuduğunuzda yavaşlayan metabolizmanızı canlandırmak için güne mutlaka karbonhidrat, protein ve yağ dengesini sağlayacak sağlıklı bir öğünle başlayın.
Kahvaltınızı olabildiğince erken saatte ve uyandıktan sonra 1 saat içerisinde yapmaya gayret edin. Kahvaltıyı bir bardak çay ile poğaça, simit, açma gibi pastane ürünleriyle geçiştirmek de son derece yanlış. Bunu alışkanlık haline getirmek kan şekerinizde ani yükseliş ve düşüşlere dolayısıyla bel çevrenizin kalınlaşmasına sebep olacaktır.
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