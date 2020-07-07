Uzmanlar özellikle uyarıyor! Böyle kilo vermeye çalışıyorsunuz ama yanılıyorsunuz, eğer...

KAHVALTI YAPMAZSAM KİLO VERİRİM

Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı atlamak kilo vermek yerine kilo almanıza sebep olacaktır. Kahvaltı yapmadan güne başlamak kan şekerinizde düşüşe ve sonraki öğünlerde çok daha fazla besin tüketimine neden olur. Uyuduğunuzda yavaşlayan metabolizmanızı canlandırmak için güne mutlaka karbonhidrat, protein ve yağ dengesini sağlayacak sağlıklı bir öğünle başlayın.