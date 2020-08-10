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Uzmanlar öneriyor, bunu yiyenin göbeği eriyor! İşte karın yağlarını eriten mucizevi besinler

Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Başlıca sıkıntılardan biri de bir türlü eriyemen karın yağları. Göbek yağı veya iç organ yağlanması, iç organların etrafında oluşan, özellikle zararlı bir yağlanma çeşididir. Göbek yağı eritmede ilk 2 hafta çok önemlidir. Çünkü yapılan diyet ve egzersizlerin sonucunda, göreceli olarak en çok bu dönemde kilo verilir. İşte bu yüzden karın yağlarını eriten bu besinleri tüketmek şart. Peki, belimizi inceltmek için neler yapmalı, hangi besinleri tüketmeliyiz?

10.08.2020 14:56 - Son Güncelleme: 10.08.2020 14:56
Uzmanlar öneriyor, bunu yiyenin göbeği eriyor! İşte karın yağlarını eriten mucizevi besinler

Estetik kaygıların yanı sıra bel bölgesi yağlanmanın sağlık sorunlarına neden olduğu gerçeği de kaçınılmaz. Kadınsanız ve beliniz 80 cm'i özellikle de 88 cm'i geçiyorsa; erkekseniz beliniz 94 cm'i özellikle de 102 cm'i geçiyorsa dikkat etmenizde fayda var.

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Uzmanlar öneriyor, bunu yiyenin göbeği eriyor! İşte karın yağlarını eriten mucizevi besinler

Çünkü yapılan çalışmalar bel çevresindeki yağlanmanın çoğu hastalıklarla özellikle de kalp hastalığı ile ilişkilendirilebileceğini kanıtladı.

Uzmanlar öneriyor, bunu yiyenin göbeği eriyor! İşte karın yağlarını eriten mucizevi besinler

Belinizi inceltmenizin yolu daha sağlıklı beslenmenizden, egzersizi hayatınıza eklemekten ve beslenmenizde özellikle bazı besinlere yer vermenizden geçiyor. İşte beli inceltmeye yardımcı olan o besinler…

Uzmanlar öneriyor, bunu yiyenin göbeği eriyor! İşte karın yağlarını eriten mucizevi besinler

Yabanmersini: İçeriğinde A, C, E vitaminleri, manganez, kalsiyum, fosfor, demir, selenyum, yüksek oranda potasyum ve lif içerir.

Uzmanlar öneriyor, bunu yiyenin göbeği eriyor! İşte karın yağlarını eriten mucizevi besinler

Aynı zamanda yaban mersininin kalorisi de oldukça düşüktür. Yapılan çalışmalarda yaban mersini tüketen ratların bel bölgesindeki yağlanma oranı da daha az bulunmuştur.

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