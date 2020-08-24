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Uzmanlar herkesi uyarıyor! Yumurtayı yıkayarak dolaba koymayın, öldürüyor...

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerin göre, dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişi besin zehirlenmesi yaşıyor. Bulantı, kusma, şiddetli karın ağrıları, kramplar, ishalin yanı sıra besin zehirlenmesi nadir de olsa hastanın hayatını kaybetmesiyle de sonuçlanabiliyor. Peki, bu sağlıksız tablodan korunmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız?

24.08.2020 15:41 - Son Güncelleme: 24.08.2020 15:41
Uzmanlar herkesi uyarıyor! Yumurtayı yıkayarak dolaba koymayın, öldürüyor...

Bulantı, kusma, şiddetli karın ağrıları, kramplar, ishal… Bu yakınmalar yazın sıcak havalarda sıkça görülen besin zehirlenmesinin yol açtığı sorunlardan bazıları. Üstelik bazı durumlarda tabloya yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı da eşlik edebiliyor. Çok daha kötüsü, nadir de olsa hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabiliyor.

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Uzmanlar herkesi uyarıyor! Yumurtayı yıkayarak dolaba koymayın, öldürüyor...

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; besinler aracılığıyla taşınan bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasal maddelerden kaynaklanan besin zehirlenmeleri dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişiyi etkiliyor.

Uzmanlar herkesi uyarıyor! Yumurtayı yıkayarak dolaba koymayın, öldürüyor...

Sağlık Bakanlığı verilerine göre de; ülkemizde her yıl yaklaşık 5 milyon kişi besin zehirlenmesi problemiyle karşılaşıyor. Besin zehirlenmelerin çoğunda taşıyıcı besin; etler, yumurta ve süt veya deniz ürünleri oluyor.

Uzmanlar herkesi uyarıyor! Yumurtayı yıkayarak dolaba koymayın, öldürüyor...

İyi olmayan şartlarda paketlenmeleri, saklanmaları ve hazırlanmaları gibi durumlarda besinlerdeki mikroorganizmalar çoğalıyor ve salgıladıkları toksinler de besin zehirlenmelerine yol açıyor. Peki, bu sağlıksız tablodan korunmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız?

Uzmanlar herkesi uyarıyor! Yumurtayı yıkayarak dolaba koymayın, öldürüyor...

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