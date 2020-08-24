Uzmanlar herkesi uyarıyor! Yumurtayı yıkayarak dolaba koymayın, öldürüyor...
Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerin göre, dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişi besin zehirlenmesi yaşıyor. Bulantı, kusma, şiddetli karın ağrıları, kramplar, ishalin yanı sıra besin zehirlenmesi nadir de olsa hastanın hayatını kaybetmesiyle de sonuçlanabiliyor. Peki, bu sağlıksız tablodan korunmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız?
24.08.2020 15:41
- Son Güncelleme: 24.08.2020 15:41
Bulantı, kusma, şiddetli karın ağrıları, kramplar, ishal… Bu yakınmalar yazın sıcak havalarda sıkça görülen besin zehirlenmesinin yol açtığı sorunlardan bazıları. Üstelik bazı durumlarda tabloya yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı da eşlik edebiliyor. Çok daha kötüsü, nadir de olsa hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabiliyor.
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