Uzmanlar bir faydasını daha ortaya çıkardı! Hele ki yatarken başucunuza limon koyarsanız...

Limon, C vitamini, B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar gibi birçok zengin içeriğe sahip bir besin...Faydalarının yanında kilo vermeyi de destekleyen limon sofraların vazgeçilmez besini olarak karşımıza çıkıyor. Uyurken yanınıza limon koymanın büyük bir faydası olduğunu söylesek?

Peki insan sağlığı için yararlı bir vitamin olan limonun faydaları nelerdir? İşte limon ve limon suyunun mucizevi faydaları...