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Unutkanlığa birebir! Bunu yiyenin hafızası çelik gibi oluyor!

Unutkanlık çoğu zaman normal gibi görünse de bazı hastalıkların ya da vücuttaki hormon yetersizlikleri ile vitamin eksikliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkabiliyor. Biyolojik faktörlere karşı koyarak hep genç ve dinç kalmak her canlının hayalidir. Ancak yaşlanmanın faktörlerinden biri de günlük hayatlarımızdaki alışkanlıklar ve tükettiğimiz besinler. Tüketebileceğiniz bazı besinlerle hem yaşlanmayı hem de yaşlanmanın en büyük sorunlarından biri olan unutkanlığın önüne geçebilmeniz mümkün. İşte o besinler...

06.06.2021 09:15 - Son Güncelleme: 06.06.2021 09:15
Unutkanlığa birebir! Bunu yiyenin hafızası çelik gibi oluyor!

Gün geçtikçe artan unutkanlık sorunu, bazı besinlerin düzenli tüketilmesiyle giderilebiliyor.

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Unutkanlığa birebir! Bunu yiyenin hafızası çelik gibi oluyor!

Uzmanlar güçlü bir hafızaya sahip olmak için özellikle orman meyveleri ve omega 3'ten zengin bir beslenmeye yönelmeniz gerektiğine dikkat çekiyor.

Unutkanlığa birebir! Bunu yiyenin hafızası çelik gibi oluyor!

HER GÜN 5 PORSİYON SEBZE VE MEYVE TÜKETİN
Güçlü bir hafıza için porsiyonlardan biri mutlaka orman meyvesi, özellikle de yaban mersini olsun. Çünkü yabanmersini, bol miktarda içerdiği 'polifenol' sayesinde beyin hücrelerine saldıran serbest radikallerle savaşabiliyor.

Unutkanlığa birebir! Bunu yiyenin hafızası çelik gibi oluyor!

Günde 2-3 tepeleme yemek kaşığı, yani yaklaşık 30 gram yaban mersini tüketmeniz yeterli olacaktır. Eğer tazesini bulamazsanız kuru yabanmersini de yiyebilirsiniz. Ancak satın alırken mutlaka tadına bakıp şeker oranını kontrol edin.

Unutkanlığa birebir! Bunu yiyenin hafızası çelik gibi oluyor!

Ayrıca elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek en iyi antioksidan kaynaklarını oluşturuyor.