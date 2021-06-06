Unutkanlığa birebir! Bunu yiyenin hafızası çelik gibi oluyor!

Unutkanlık çoğu zaman normal gibi görünse de bazı hastalıkların ya da vücuttaki hormon yetersizlikleri ile vitamin eksikliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkabiliyor. Biyolojik faktörlere karşı koyarak hep genç ve dinç kalmak her canlının hayalidir. Ancak yaşlanmanın faktörlerinden biri de günlük hayatlarımızdaki alışkanlıklar ve tükettiğimiz besinler. Tüketebileceğiniz bazı besinlerle hem yaşlanmayı hem de yaşlanmanın en büyük sorunlarından biri olan unutkanlığın önüne geçebilmeniz mümkün. İşte o besinler...

06.06.2021 09:15 - Son Güncelleme: 06.06.2021 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





