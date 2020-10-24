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Termal çamuru kokusundan arındırdı ağrı kremi üretti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 20 yıldan bu yana şifalı termal çamuru kullanarak çeşitli ürünler geliştiren turizmci Mustafa Şen, kokusunu aldığı termal çamurun içine çeşitli faydalı yağları karıştırarak ağrı kremi üretmeyi başardı.

24.10.2020 12:51 - Son Güncelleme: 24.10.2020 12:51
Termal çamuru kokusundan arındırdı ağrı kremi üretti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 20 yıldan bu yana şifalı termal çamuru kullanarak çeşitli ürünler geliştiren turizmci Mustafa Şen, kokusunu aldığı termal çamurun içine çeşitli faydalı yağları karıştırarak ağrı kremi üretmeyi başardı.

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Termal çamuru kokusundan arındırdı ağrı kremi üretti

Sarayköy'ün Tekkehamam mevki'indeki termal kaynaklar üzerine uzun yıllardır çalışma yapan ve termal bir tesis işleten Mustafa Şen, termal çamurdan bu güne kadar çeşitli tekniklerle yüz, vücut maskesi, cilt bakım ürünleri, şampuan ve ayak kokusunu giderici ayak bakım kremi üretti. Şen, son olarak kokusunu aldığı termal çamurun içine çeşitli faydalı yağları karıştırarak ağrı kremi girişiminden olumlu sonuç aldı.

Termal çamuru kokusundan arındırdı ağrı kremi üretti

Kokusundan arındırılmış termal çamurdan TÜBİTAK desteğiyle yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarından olumlu sonuçlar almaya devam ettiklerini söyleyen Şen, "Sarayköy Tekkehamam mevki'inde 30 yıldan bu yana 80 yataklı termal tesis işletiyorum. 10 yıl önce bulduğum bir teknikle, Türkiye'de ilk kez termal çamurun bataksı kokusunu gidermeyi başardım.

Termal çamuru kokusundan arındırdı ağrı kremi üretti

Kokuyu ortadan kaldırdıktan sonra termal çamurdan krem yaptım. Yine termal çamuru kullanarak yüz ve vücut maskesi, cilt bakım ürünleri, termal çamurdan şampuan ve ayak kokusunu giderici termal çamurdan ayak bakım kremleri ürettim.

Termal çamuru kokusundan arındırdı ağrı kremi üretti

Şimdide termal çamurun içine farklı yöntemlerle elde edilmiş tıbbı aromatik bitkilerin yağlarını da karıştırarak ağrı kremi yaptım. Peloid çamur kremini herkes otele gelmeden evinde de rahatlıkla kullanabilir. Ağrı kremini romatizmal hastalıkların kronik dönemlerinde, bel ağrısı, miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji, sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir" dedi.

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