Termal çamuru kokusundan arındırdı ağrı kremi üretti
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, 20 yıldan bu yana şifalı termal çamuru kullanarak çeşitli ürünler geliştiren turizmci Mustafa Şen, kokusunu aldığı termal çamurun içine çeşitli faydalı yağları karıştırarak ağrı kremi üretmeyi başardı.
Sarayköy'ün Tekkehamam mevki'indeki termal kaynaklar üzerine uzun yıllardır çalışma yapan ve termal bir tesis işleten Mustafa Şen, termal çamurdan bu güne kadar çeşitli tekniklerle yüz, vücut maskesi, cilt bakım ürünleri, şampuan ve ayak kokusunu giderici ayak bakım kremi üretti. Şen, son olarak kokusunu aldığı termal çamurun içine çeşitli faydalı yağları karıştırarak ağrı kremi girişiminden olumlu sonuç aldı.
Kokusundan arındırılmış termal çamurdan TÜBİTAK desteğiyle yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarından olumlu sonuçlar almaya devam ettiklerini söyleyen Şen, "Sarayköy Tekkehamam mevki'inde 30 yıldan bu yana 80 yataklı termal tesis işletiyorum. 10 yıl önce bulduğum bir teknikle, Türkiye'de ilk kez termal çamurun bataksı kokusunu gidermeyi başardım.
Şimdide termal çamurun içine farklı yöntemlerle elde edilmiş tıbbı aromatik bitkilerin yağlarını da karıştırarak ağrı kremi yaptım. Peloid çamur kremini herkes otele gelmeden evinde de rahatlıkla kullanabilir. Ağrı kremini romatizmal hastalıkların kronik dönemlerinde, bel ağrısı, miyozit, tendinit, travma, fibromiyalji, sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabilir" dedi.