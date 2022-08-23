Tehlike saçan o gıdalar açıklandı! Masum gözüken bu besinleri yiyerek diyabet olabilirsiniz!

Sağlıklı diye yediğiniz besinler bazen sizi şaşırtabilir. Beslenme sisteminin kan şekeri oranını nasıl etkilediğinin farkında olmak oldukça önemli bir konudur. Özellikle tip 2 diyabet gibi rahatsızlıklara sahip olan hastalar için oldukça önemlidir. Bu nedenle yenilen yiyeceklerin şeker miktarına dikkat etmek ve sağlıklı olduğundan emin olmak büyük derecede önem taşır. Birçok insan, yüksek kan şekeri seviyesine sahip olsa da sağlıklı olarak bilinen ve kabul edilen yiyecekleri sıklıkla tüketiyor. Bu durumda diyabet rahatsızlığına yakalanma riski de oldukça artıyor.