Tavuk ve kırmızı eti solda sıfır bırakıyor! Evinizde sürekli pişirin! Protein kum gibi bulunuyor hem de oldukça ucuz!

1 Yeşil mercimek, 100 gramında yaklaşık 19 gram protein içerir. Bu miktar, günlük protein ihtiyacının yaklaşık %38'ini karşılayacak kadar zengin bir kaynaktır. Hayvansal kaynaklı proteinlerin aksine, yeşil mercimek daha az doymuş yağ ve kolesterol içerir, bu nedenle veganlar ve vejetaryenler için mükemmel bir alternatif oluşturur.

2 Lif ve Diğer Besin İçeriği Yeşil mercimek sadece protein açısından değil, aynı zamanda lif, vitamin ve mineraller bakımından da zengindir. Günlük lif ihtiyacının %25'ini karşılayarak sindirim sistemini destekler ve kolesterol seviyelerinin düşmesine yardımcı olur. Ayrıca, folat, demir, magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi temel vitamin ve mineralleri içerir.