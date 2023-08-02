Tavuk ve kırmızı eti solda sıfır bırakıyor! Evinizde sürekli pişirin! Protein kum gibi bulunuyor hem de oldukça ucuz!

Beslenmemizde proteinin yeri büyük bir öneme sahiptir ve günlük protein ihtiyacını karşılamak sağlığımız için hayati önem taşır. Protein kaynakları sadece et ve yumurta ile sınırlı değildir; deniz ürünleri, badem, fındık ve peynir gibi diğer besinlerde de bol miktarda bulunur. Ancak, belki de tahmin etmediğiniz bir gerçek vardır.
Yeşil mercimek, 100 gramında yaklaşık 19 gram protein içerir. Bu miktar, günlük protein ihtiyacının yaklaşık %38'ini karşılayacak kadar zengin bir kaynaktır. Hayvansal kaynaklı proteinlerin aksine, yeşil mercimek daha az doymuş yağ ve kolesterol içerir, bu nedenle veganlar ve vejetaryenler için mükemmel bir alternatif oluşturur.
Lif ve Diğer Besin İçeriği
Yeşil mercimek sadece protein açısından değil, aynı zamanda lif, vitamin ve mineraller bakımından da zengindir. Günlük lif ihtiyacının %25'ini karşılayarak sindirim sistemini destekler ve kolesterol seviyelerinin düşmesine yardımcı olur. Ayrıca, folat, demir, magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi temel vitamin ve mineralleri içerir.
Folat, hamile kadınlar için özellikle önemlidir ve doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olur. Demir, kan hücrelerinin üretimi için gereklidir, magnezyum kas ve sinir sisteminin sağlıklı çalışması için önemlidir, kalsiyum ise kemik ve diş sağlığı için hayati önem taşır. Potasyum ise kan basıncını düzenler.