Tartı 'error' verince dünyası başına yıkıldı: İğnesiz, ilaçsız 95 kilo veren adamın sırrı
Manchester'da yaşayan 31 yaşındaki Josiah Ojofeitimi, 222 kiloya ulaşıp banyo tartısı "hata" verince hayatını kökten değiştirme kararı aldı. Popüler zayıflama iğnelerini reddeden Josiah, keto diyeti ve disiplinli sporla bir yılda tam 95 kilo verdi.
📋 JOSİAH'IN UZMAN ONAYLI YENİ MENÜSÜ
|Öğün
|Tercih Ettiği Gıdalar
|Faydası
|Kahvaltı
|5 yumurta, füme somon, hindi eti
|Yüksek protein ve sağlıklı yağ ile uzun süre tokluk.
|Öğle
|Bol yeşillikli tavuk veya ton balığı salatası
|Karbonhidratsız lif alımı ve kas koruması.
|Akşam
|Tavuk göğsü ve düşük glisemik indeksli tatlı patates
|Gece boyu yağ yakımını destekleyen temiz enerji.
|Atıştırmalık
|Şekersiz Yunan yoğurdu ve protein shake
|Kan şekeri dalgalanmalarını önleyen ara öğün.