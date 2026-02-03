Tartı 'error' verince dünyası başına yıkıldı: İğnesiz, ilaçsız 95 kilo veren adamın sırrı

PODCAST CANLI YAYIN

Manchester'da yaşayan 31 yaşındaki Josiah Ojofeitimi, 222 kiloya ulaşıp banyo tartısı "hata" verince hayatını kökten değiştirme kararı aldı. Popüler zayıflama iğnelerini reddeden Josiah, keto diyeti ve disiplinli sporla bir yılda tam 95 kilo verdi.

Manchesterlı Josiah Ojofeitimi, XXXXL bedenden XL bedene düşüş hikayesini dijital dünyada duyurdu. Sosyal medyada zayıflama iğnelerine karşı başlattığı doğal zayıflama hareketiyle dikkat çeken 1.93 boyundaki Josiah, 222 kilodan 127 kiloya düşerek sigortacılık kariyerini profesyonel yaşam koçluğuna dönüştürdü.

🛑 BİR "HATA" MESAJIYLA BAŞLAYAN YOLCULUK

Manchester'da yaşayan 31 yaşındaki iki çocuk babası Josiah Ojofeitimi, hayatını değiştiren o anı sosyal medya takipçileriyle açık yüreklilikle paylaştı. 210 kilograma kadar ölçüm yapabilen özel tartısının üzerine çıktığında ekranda beliren "Error" (Hata) yazısının fotoğrafını çeken Josiah, bu anın kendisi için son nokta olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Aynaya baktım ve sırtımdaki bu ağrının sebebinin sadece kendim olduğunu anladım" diyerek takipçilerine dürüst bir itirafta bulundu.

🥗 SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN "ESKİ" VE "YENİ" HAYAT

Josiah, Ocak 2026'da sosyal medya profilinde eski beslenme alışkanlıklarını ve yeni sağlıklı yaşam tarzını karşılaştıran içerikler üreterek binlerce kişiye ilham veriyor. Takipçileriyle paylaştığı dijital günlükte şu detaylar dikkat çekiyor:

  • Eski Rutin Videoları: Günde iki kahvaltı yaptığı, akşam yemeğinin üzerine gece yarısı kebap sipariş ettiği ve paketlerce bisküvi tükettiği dönemleri samimiyetle anlattı.

  • Keto Günlüğü: Şeker ve karbonhidratı hayatından çıkardığı Keto diyetine geçiş sürecini adım adım paylaştı.

  • Antrenman Reels'ları: Başta sadece kısa yürüyüşler yapabilirken, şimdi maraton koştuğu videoları paylaşarak "İğnesiz de olur" mesajı veriyor.

🥗 KETOZİS ETKİSİ NEDİR?

Josiah'ın uyguladığı beslenme programı, ketojenik diyetin dünyaca ünlü savunucularından biri olan Dr. Eric Berg'in "sağlıklı ketozis" prensiplerine dayanıyor. Dr. Berg'in vurguladığı gibi, karbonhidratları neredeyse sıfıra indirip yüksek kaliteli yağ ve protein tüketmek, vücudun enerji için şeker yerine depolanmış yağları yakmasını (ketozis) sağlıyor.

Josiah, bu süreçte sadece kilosunu değil, yiyeceklerle olan duygusal bağını da kopardı. Sosyal medya paylaşımlarında; günde iki kez yaptığı ağır kahvaltıları, gece yarısı yediği kebapları ve paketlerce bisküviyi hayatından nasıl çıkardığını detaylıca anlattı.

📋 JOSİAH'IN UZMAN ONAYLI YENİ MENÜSÜ

ÖğünTercih Ettiği GıdalarFaydası
Kahvaltı5 yumurta, füme somon, hindi etiYüksek protein ve sağlıklı yağ ile uzun süre tokluk.
ÖğleBol yeşillikli tavuk veya ton balığı salatasıKarbonhidratsız lif alımı ve kas koruması.
AkşamTavuk göğsü ve düşük glisemik indeksli tatlı patatesGece boyu yağ yakımını destekleyen temiz enerji.
AtıştırmalıkŞekersiz Yunan yoğurdu ve protein shakeKan şekeri dalgalanmalarını önleyen ara öğün.
