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Son kullanma tarihi geçen bu besinleri çöpe atmayın! Hep tüketilebiliyor

Gıda alışverişinin en önemli noktalarından biri de ürünlerin son kullanma tarihleri. Sağlığımız açısından büyük önem taşıyan son kullanma tarihleri çoğu üründe önem taşısa da bazı ürünler son kullanma tarihleri geçtikten sonra da tüketilebiliyor. İşte son kullanma tarihi geçse dahi tüketebileceğiniz ürünler...

01.07.2019 11:57 - Son Güncelleme: 01.07.2019 12:03
Son kullanma tarihi geçen bu besinleri çöpe atmayın! Hep tüketilebiliyor

Yiyecekleri tüketirken son kullanma tarihlerine dikkat etmek sağlığımız açısından oldukça önemli. Ancak bazı besinler var ki son kullanma tarihlerinden sonra da tüketmek mümkün olabiliyor. İşte o besinler...

ÇİĞ ET VE TAVUK

Çiğ et ve tavuk buzdolabında birkaç günden fazla dayanamaz. Ancak dondurduğunuz takdirde etlerinizi uzun bir süre saklayabilirsiniz. Dondurulmuş kıyma 3 ila 4 ay, bütün bir tavuk veya hindi ise neredeyse 1 yıl dayanır. Çünkü gıda zehirlenmesine neden olan bakteriler soğukta üreyemezler. Ancak uzun süre dondurulmuş vaziyette bekleyen etin lezzetini kaybedeceği konusunda uyarımızı da yapalım.

Son kullanma tarihi geçen bu besinleri çöpe atmayın! Hep tüketilebiliyor

ÇİĞ BALIK

Et ve tavuk gibi balık da dondurulduğunda 6 ila 9 ay gibi uzun bir süre dayanabilir. Füme balıklar dondurucuda 3 ila 6 ay dayanır. Dondurulmuş halde satın aldığınız balıklar ise buzu çözülmediği takdirde 10-12 ay dayanabilir. Konserve ton balığı ise kapağı açılmazsa son tüketim tarihinden sonraki 2 ila 5 yıl dayanabilir.

Son kullanma tarihi geçen bu besinleri çöpe atmayın! Hep tüketilebiliyor

PEYNİR

Özellikle sert peynirler son tüketim tarihlerinden sonra dayanabilirler. Peynirin bozulup bozulmadığını anlamak için ambalajı yerine görüntüsüne ve kokusuna bakmalısınız. Peynir küflendiyse bile, küflü kısım kesilip atılarak tüketilebilir. Ancak küfün belli bir noktada kalmasına ağ gibi peynirin içine yayılmamış olmasına dikkat edin.

Son kullanma tarihi geçen bu besinleri çöpe atmayın! Hep tüketilebiliyor

KAHVE

Hızlı kahve paketleri serin ve kuru bir yerde saklandığı takdirde 2 ila 20 yıl dayanabilir. Hatta buzlukta saklanan hızlı kahve sonsuza kadar bozulmadan kalır. Ancak Türk kahvesini buzdolabında saklamayın. Buzdolabının nemi kahvenizin lezzetini bozacaktır.

Son kullanma tarihi geçen bu besinleri çöpe atmayın! Hep tüketilebiliyor

BİSKÜVİ

Bisküvi bayatlayınca tadını ve gevrekliğini kaybedebilir. Ancak ambalajı açılmamış bir bisküviyi, son tüketim tarihinden sonraki birkaç hafta içinde de yiyebilirsiniz. Öte yandan açılmış paketleri de hava almayan kaplarda saklarsanız, bisküvilerinizin daha geç bayatlayacağını unutmayın.

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