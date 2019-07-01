Son kullanma tarihi geçen bu besinleri çöpe atmayın! Hep tüketilebiliyor
Gıda alışverişinin en önemli noktalarından biri de ürünlerin son kullanma tarihleri. Sağlığımız açısından büyük önem taşıyan son kullanma tarihleri çoğu üründe önem taşısa da bazı ürünler son kullanma tarihleri geçtikten sonra da tüketilebiliyor. İşte son kullanma tarihi geçse dahi tüketebileceğiniz ürünler...
Yiyecekleri tüketirken son kullanma tarihlerine dikkat etmek sağlığımız açısından oldukça önemli. Ancak bazı besinler var ki son kullanma tarihlerinden sonra da tüketmek mümkün olabiliyor. İşte o besinler...
ÇİĞ ET VE TAVUK
Çiğ et ve tavuk buzdolabında birkaç günden fazla dayanamaz. Ancak dondurduğunuz takdirde etlerinizi uzun bir süre saklayabilirsiniz. Dondurulmuş kıyma 3 ila 4 ay, bütün bir tavuk veya hindi ise neredeyse 1 yıl dayanır. Çünkü gıda zehirlenmesine neden olan bakteriler soğukta üreyemezler. Ancak uzun süre dondurulmuş vaziyette bekleyen etin lezzetini kaybedeceği konusunda uyarımızı da yapalım.
ÇİĞ BALIK
Et ve tavuk gibi balık da dondurulduğunda 6 ila 9 ay gibi uzun bir süre dayanabilir. Füme balıklar dondurucuda 3 ila 6 ay dayanır. Dondurulmuş halde satın aldığınız balıklar ise buzu çözülmediği takdirde 10-12 ay dayanabilir. Konserve ton balığı ise kapağı açılmazsa son tüketim tarihinden sonraki 2 ila 5 yıl dayanabilir.
PEYNİR
Özellikle sert peynirler son tüketim tarihlerinden sonra dayanabilirler. Peynirin bozulup bozulmadığını anlamak için ambalajı yerine görüntüsüne ve kokusuna bakmalısınız. Peynir küflendiyse bile, küflü kısım kesilip atılarak tüketilebilir. Ancak küfün belli bir noktada kalmasına ağ gibi peynirin içine yayılmamış olmasına dikkat edin.