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Siz de muz kabuklarını çöp diye atanlardansanız durun! Muzu 10 dakika haşlayın ve... (Sıfır atık nedir?)

Domates, karpuz, patates, sarımsak, muz... Hepsi sofralarımızın, öğünlerimizin olmazsa olmazları. Onlar aracılığıyla vücudumuz girecek olan vitaminler, mineraller ve pek çok unsur sağlığımız için çok önemli. Peki pek çoğunun faydasının kabuğunda olduğunu söylesek. Sebze ve meyveleri tükettikten sonra çöp haline getiriyoruz. Farkında değiliz ama vücut sağlığından, diş temizliğine kadar pek çok işe yarıyorlar. Hem israfı önlemek hem de elimizdekilerin kıymetini bilmek adına sıfır atık projesi imdadınıza yetişecek. Masterchef'te bir oyuna kaynak olan sıfır atık için meyve ve sebzelerin kabuklarından nasıl faydalanacağımızı derledik.

17.09.2020 16:52 - Son Güncelleme: 17.09.2020 16:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





