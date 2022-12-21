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Sifonu çekince olanlara inanamayacaksınız! Bu görüntüleri gören bir daha klozetin kapağını açık bırakamaz!

Tuvalette sifon çekildiğinde ortaya çıkan görüntüler vatandaşları şoke etti. Kamera kaydına alınan sifonun çekiliş anını görenler 'Bir daha asla kapağı kapatmadan sifon çekmem' gibi yorumlarda bulundu. Uzmanlar tarafından da sık sık yapılan uyarılar arasında klozetin kapağının kapalı tutularak sifonun çekilmesi gerektiği belirtiliyor. Aksi takdirde ortaya saçılan mikroplar kağıt havlunuzdan diş fırçanıza kadar yayılabilir.

takvim.com.tr
21.12.2022 18:21 - Son Güncelleme: 21.12.2022 18:25
Sifonu çekince olanlara inanamayacaksınız! Bu görüntüleri gören bir daha klozetin kapağını açık bırakamaz!

Bir mühendis ekibi, tuvaletlerde görünmeyen tehlikeyi ortaya koydu. Klozetlerin aerosol haline getirilmiş su ve atık damlacıkları nasıl etrafa yaydığını görenler gözlerine inanamadı.

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Sifonu çekince olanlara inanamayacaksınız! Bu görüntüleri gören bir daha klozetin kapağını açık bırakamaz!

İSHAL VE KUSMAYA NEDEN OLUYOR

Aerosollerin her tarafa saçıldığı, ishal ve kusmaya neden olabilen bulaşıcı virüsler olan E. coli veya norovirüsler gibi patojenleri yayabildikleri için önemli bir sağlık sorunu oluşturabileceği ifade edildi. Ayrıca bu patojenler bir klozet içinde asılı kalarak potansiyel olarak birden fazla kullanıcıyı etkilemektedir.

Sifonu çekince olanlara inanamayacaksınız! Bu görüntüleri gören bir daha klozetin kapağını açık bırakamaz!

TUVALETTEN 1.5 METRE YUKARI FIRLIYOR

Araştırmacılar, parçacıkların saniyede 2 metre hızla fırlayarak tuvaletin 1,5 metre yukarısına sekiz saniye içinde ulaşabildiğini buldular.


Sifonu çekince olanlara inanamayacaksınız! Bu görüntüleri gören bir daha klozetin kapağını açık bırakamaz!

DİŞ FIRÇASINDAN, HAVLULARA HER NOKTAYA YAPIŞABİLİR

En büyük damlacıklar saniyeler içinde yüzeylere yerleşirken, daha küçük ve dolayısıyla daha hafif olan parçacıklar birkaç dakika havada asılı kaldı.

Sifonu çekince olanlara inanamayacaksınız! Bu görüntüleri gören bir daha klozetin kapağını açık bırakamaz!

Normal şartlarda herhangi bir klozetin içinden fışkıran damlacıkların içinde E. coli, norovirüs ve hatta muhtemelen koronavirüs gibi tehlikeli patojenler olabilir.

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