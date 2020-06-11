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Sıcak havalarda bu belirtilere dikkat edin! Tümöre yol açabiliyor

Güneş, d vitamini açısından oldukça yararlı ve her ne kadar bizlere yaşam kaynağı oluştursa da uzun süreli maruz kalmalarda ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu sorunların başında deri tümörleri geliyor. Deri tümörü tanısında en önemli aşama, ciltteki değişikliklerin hasta tarafından fark edilerek doktora başvurmasıdır. Güneşin zararlı yönlerinin her geçen gün daha fazla bilinmesi ve deri üzerindeki etkilerinin yadsınamayacak boyuta ulaşmasıyla farkındalığı artan deri tümörlerini Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Yardımcı anlatıyor.

11.06.2020 16:23 - Son Güncelleme: 11.06.2020 16:29
Sıcak havalarda bu belirtilere dikkat edin! Tümöre yol açabiliyor

DERİ TÜMÖRÜ NEDİR?

Deri tümörleri cilt dokularından kaynaklanan kanserlerdir. Deri tümörleri temel olarak 3'e ayrılır; Bazal hücreli karsinom, Skuamöz hücreli karsinom ve Maling melonom...

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Sıcak havalarda bu belirtilere dikkat edin! Tümöre yol açabiliyor

AÇIK TENLİLERİN BAŞ BELASI; BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM

Çoğunlukla beyaz ve açık tenli toplumlarda en sık görülen deri kanserdir. Önceden oluşmuş güneş yanıkları, bağışıklık sistemini baskılayan tedaviler (immunsurpresyon), açık ten özellikle de kızıl saç ve kolay güneş yanığı, radyasyon tedavisi, çocuklukta güneşe aşırı maruz kalma ve şiddetli güneş yanıkları bazal hücreli karsinom gelişimi için risk faktörleridir.

Sıcak havalarda bu belirtilere dikkat edin! Tümöre yol açabiliyor

Bu tür tümörler daha çok baş ve boyun bölgesine yerleşirler. Derine inen yaralar (ülser)ve ciltte dışarıya doğru bazen kabuklu olabilen kabarıklar şeklinde görülebilirler. Bunlar kolaylıkla kanar ve kabuklaşırlar. Çoğunlukla kaşıntı ve ağrı gibi belirtileri yoktur. Zaman içinde büyürler. Oluştuğu bölgenin çevresinde de yayılım gösterirler. Yılarca iyileşmeyen yaralar şeklinde devam edebilirler. Deri kanserleri içinde seyri en iyi olan grup budur. Başka organlara yayılım nadirdir.

Sıcak havalarda bu belirtilere dikkat edin! Tümöre yol açabiliyor

EN YAYGIN 2. TÜR; SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM

Risk faktörleri bazal hücreli karsinom ile benzerlik gösterir. Sürekli güneş ışınlarına maruz kalma, cilt yanıklarından sonra oluşan ülserler riski faktörleridir. Diğer cilt tümörlerinden farklı olarak insan papillom virüsü ile olan cilt enfeksiyonları, cilt hastalıklarının tedavisi için kullanılan ışınlar ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar bu tümörlerin oluşma sıklığını artırır.

Sıcak havalarda bu belirtilere dikkat edin! Tümöre yol açabiliyor

Çoğunlukla yüz, el ve sırt bölgesinde kahverengimsi lekeler şeklinde başlayıp birkaç ay içinde daha büyük lekeler haline gelir ve üzerinde yaralar açılır. Alt dudakta başlayan tümörlerde sigara hikayesi önemli bir risk faktörüdür.

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