Sıcak havalarda bu belirtilere dikkat edin! Tümöre yol açabiliyor

Bu tür tümörler daha çok baş ve boyun bölgesine yerleşirler. Derine inen yaralar (ülser)ve ciltte dışarıya doğru bazen kabuklu olabilen kabarıklar şeklinde görülebilirler. Bunlar kolaylıkla kanar ve kabuklaşırlar. Çoğunlukla kaşıntı ve ağrı gibi belirtileri yoktur. Zaman içinde büyürler. Oluştuğu bölgenin çevresinde de yayılım gösterirler. Yılarca iyileşmeyen yaralar şeklinde devam edebilirler. Deri kanserleri içinde seyri en iyi olan grup budur. Başka organlara yayılım nadirdir.