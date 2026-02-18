PODCAST CANLI YAYIN

Sahurda ne yenirse susatmaz? Uzman diyetisyenden gün boyu tok tutan besin listesi

Uzman Diyetisyen Zeynep Yaşar 18 Şubat 2026'da AA'ya yaptığı açıklamada sahurda yumurta ve peynir gibi kaliteli proteinlerin kan şekerini dengeleyerek tokluk süresini uzattığını, gün içinde susuzluk çekmemek için ise sahur sofralarında tuzlu ve yağlı gıdalardan kesinlikle kaçınılması gerektiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sahurda ne yenirse susatmaz? Uzman diyetisyenden gün boyu tok tutan besin listesi - 1

Zeynep Yaşar ramazanda metabolizmayı korumak için kilo başına 35 ml su içilmesini önerirken; sahurda tam tahıllı ekmek ve protein ağırlıklı beslenmenin gün boyu süren halsizliği engellediğini vurguladı.

Sahurda ne yenirse susatmaz? Uzman diyetisyenden gün boyu tok tutan besin listesi - 2

🥗 SAHUR İÇİN ÖRNEK BESLENME TABLOSU

Haberin devamında kullanabileceğin yapılandırılmış veri örneği:

Besin GrubuÖnerilen Gıdalar (Tok Tutar)Uzak Durulması Gerekenler (Susatır)
ProteinYumurta, lor peyniri, az tuzlu peynirlerSalam, sosis, pastırma gibi işlenmiş etler
SıvıSaf su, şekersiz komposto, bitki çaylarıŞekerli meyve suları, asitli ve gazlı içecekler
KarbonhidratTam buğday ekmeği, yulaf ezmesiBeyaz ekmek, poğaça, hamur işleri
Sağlıklı YağÇiğ ceviz, badem, zeytinyağıKızartmalar, margarinli ağır yemekler
Sahurda ne yenirse susatmaz? Uzman diyetisyenden gün boyu tok tutan besin listesi - 3

SAĞLIKLI BİR RAMAZAN İÇİN UYGULAMA REHBERİ

  • İftarı Hurma ve Su ile Açın: Kan şekerini dengeli yükseltmek için bir veya iki hurma ile başlayıp ardından bir kase çorba için.

  • Midenize Mola Verdirin: Çorba sonrası ana yemeğe geçmeden önce 9-10 dakika bekleyin. Bu sürede dik yürüyüş yapmak sindirimi kolaylaştırır.

Sahurda ne yenirse susatmaz? Uzman diyetisyenden gün boyu tok tutan besin listesi - 4

  • Sahurda Tuzdan Kaçının: Gün içinde susuzluk çekmemek için sahurda kızartma ve aşırı tuzlu gıdalardan uzak durun.

  • Tatlı Tercihini Değiştirin: Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları veya fırınlanmış meyveleri tercih edin.

  • Egzersiz Zamanlaması: Spor için en ideal vakit iftardan 1-2 saat sonrasıdır.

Sahurda ne yenirse susatmaz? Uzman diyetisyenden gün boyu tok tutan besin listesi - 5

EDİTÖR NOTU

Ramazan ayında yapılan en büyük hata, öğün sayısının azalmasıyla birlikte porsiyon kontrolünün kaybedilmesidir. Uzman görüşleri ışığında, vücudu "kıtlık" moduna sokmadan, azar azar ve sık aralıklarla (iftar-ara öğün-sahur) beslenmek, bayram sonrasında yaşanabilecek sindirim sorunlarını ve kilo artışını engellemenin tek yoludur.

Sahurda ne yenirse susatmaz? Uzman diyetisyenden gün boyu tok tutan besin listesi - 6
Sahurda ne yenirse susatmaz? Uzman diyetisyenden gün boyu tok tutan besin listesi - 7

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Su yerine çay veya kahve tüketilebilir mi? Hayır, çay ve kahve vücuttan su atılmasına neden olur. İçilen her fincan keyif verici içecek için ekstra bir bardak su tüketilmelidir.

Kronik hastalar oruç tutarken nelere dikkat etmeli? Diyabet ve böbrek yetmezliği gibi rahatsızlığı olanlar, ilaç saatlerini ve beslenme planlarını mutlaka doktorlarına danışarak düzenlemelidir.

İftarda hazımsızlık nasıl önlenir? Hızlı yemekten kaçınılmalı, yemek sırasında asitli içecek içilmemeli ve çorba ile ana yemek arasında mutlaka zaman bırakılmalıdır.

Sahurda ne yenirse susatmaz? Uzman diyetisyenden gün boyu tok tutan besin listesi - 8

Sahur yapmadan oruç tutmak zayıflatır mı?

Hayır, aksine metabolizmayı yavaşlatarak vücudun yağ depolamasına ve kas kaybına yol açar. Gün boyu süren halsizlik ve kan şekeri düşüklüğünü önlemek için protein ağırlıklı bir sahur mutlaka yapılmalıdır.

İftarda neden önce çorba içip beklememiz gerekiyor?

Uzun süre boş kalan mideye aniden yüklenmek hazımsızlık, şişkinlik ve tansiyon sorunlarına yol açar. Çorbadan sonra verilecek 10 dakikalık ara, beynin tokluk sinyalini almasına ve ana yemeği daha kontrollü tüketmenize yardımcı olur.

Sahurda ne yenirse susatmaz? Uzman diyetisyenden gün boyu tok tutan besin listesi - 9

Çay ve kahve günlük su ihtiyacını karşılar mı?

Kesinlikle karşılamaz. Çay ve kahve diüretik (idrar söktürücü) etkiye sahip olduğu için vücuttan su atılmasına neden olur. İçilen her fincan çay veya kahve için ekstra bir bardak su tüketilerek sıvı dengesi korunmalıdır.

İftardan sonra yaşanan ağırlık ve uyku hali nasıl engellenir?

Bu durum genellikle hızlı yemek ve yüksek karbonhidratlı (pide, pilav, tatlı) beslenmeden kaynaklanır. Kan şekerinin ani yükselmesini önlemek için yemek yavaş yenmeli ve iftar sonrası hafif tempolu bir yürüyüş yapılmalıdır.

Sahurda ne yenirse susatmaz? Uzman diyetisyenden gün boyu tok tutan besin listesi - 10

Sahurda susatmayacak besinler nelerdir?

Yumurta, peynir ve yoğurt gibi proteinler tok tutarken; zeytin, salam ve kızartma gibi tuzlu/yağlı gıdalardan kaçınmak susuzluğu önler. Ayrıca tam tahıllı ekmekler kan şekerini dengede tutarak susama hissini geciktirir.

Ramazan'da spor yapmak için en doğru zaman hangisidir?

Vücudun susuz kalmaması ve enerji depolarının boşalmaması için en ideal zaman iftardan 1-2 saat sonrasıdır. Antrenman sonrası mutlaka meyve veya yoğurt gibi hafif bir ara öğünle toparlanma sağlanmalıdır.

Sahurda ne yenirse susatmaz? Uzman diyetisyenden gün boyu tok tutan besin listesi - 11

Fotoğraflar Takivm Fotoğraf Arşivi'nden allınmıştır