Sahurda ne yenirse susatmaz? Uzman diyetisyenden gün boyu tok tutan besin listesi

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Su yerine çay veya kahve tüketilebilir mi? Hayır, çay ve kahve vücuttan su atılmasına neden olur. İçilen her fincan keyif verici içecek için ekstra bir bardak su tüketilmelidir.

Kronik hastalar oruç tutarken nelere dikkat etmeli? Diyabet ve böbrek yetmezliği gibi rahatsızlığı olanlar, ilaç saatlerini ve beslenme planlarını mutlaka doktorlarına danışarak düzenlemelidir.

İftarda hazımsızlık nasıl önlenir? Hızlı yemekten kaçınılmalı, yemek sırasında asitli içecek içilmemeli ve çorba ile ana yemek arasında mutlaka zaman bırakılmalıdır.