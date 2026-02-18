Sahurda ne yenirse susatmaz? Uzman diyetisyenden gün boyu tok tutan besin listesi

🥗 SAHUR İÇİN ÖRNEK BESLENME TABLOSU
|Besin Grubu
|Önerilen Gıdalar (Tok Tutar)
|Uzak Durulması Gerekenler (Susatır)
|Protein
|Yumurta, lor peyniri, az tuzlu peynirler
|Salam, sosis, pastırma gibi işlenmiş etler
|Sıvı
|Saf su, şekersiz komposto, bitki çayları
|Şekerli meyve suları, asitli ve gazlı içecekler
|Karbonhidrat
|Tam buğday ekmeği, yulaf ezmesi
|Beyaz ekmek, poğaça, hamur işleri
|Sağlıklı Yağ
|Çiğ ceviz, badem, zeytinyağı
|Kızartmalar, margarinli ağır yemekler