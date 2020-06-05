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Sadece Kastamonu'da yetişiyor, ömre ömür katıyor! Üryani eriğini yemeyen bin pişman
Sadece Kastamonu'da yetişiyor, ömre ömür katıyor! Üryani eriğini yemeyen bin pişman
izleri uzun yaşam sırrı olarak belirtilen, Üryani eriği ile tanıştıralım. Sadece Kastamonu'da yetişen özel bir erik türü olan Üryani eriği yaşam kalitenizi arttırıyor diyebiliriz. Peki nedir bu Üryani eriği, faydaları nelerdir yakından bakmaya ne dersiniz? Yaşam kalitenizi arttıracak Üryani eriğinin faydaları neler, gelin birlikte göz atalım.
05.06.2020 15:40
- Son Güncelleme: 05.06.2020 15:42
Sadece Kastamonu'da yetişen ve her yerde yetişmemesi nedeniyle çok özel bir erik olan Üryani eriğinin faydaları say say bitmeyen cinsten. Ayrıca uzun yaşamın sırrı olarak da biliniyorç
Ala eriği olarak da bilinen bu erik, Ağustos - Eylül ayları arasında olgunlaşınca, dallardan toplanıp temizlenir. Kabukları tek tek elle soyulduktan sonra çam tahtalarına serilerek, çam tahta kokusunu içine çekerek kuruması sağlanır.
Bu şekilde kurutulduktan sonra Ala eriği Üryani eriği adını alır. Meyvesi normal siyah eriğe göre daha küçük, biçimi yuvarlağa yakın ve kabuğunun rengi koyu mavimsi ve ince kabukludur.
Hafif ekşimsi bir tadı vardır ve kurudukça ekşi tadı daha baskın hale gelir.
OSMANLI DÖNEMİNDE İFTAR VE SAHUR SOFRALARINDA KOMPOSTO OLARAK TÜKETİLİYORDU
Kurutulmuş olarak tüketildiği gibi, suda bekletilerek elde edilen kıvamlı suyu içilebilir. Ayrıca komposto olarak tüketimi de çok yaygındır.