Sadece bunu yapın! 2 haftada -12 KG verdiren kür! MUM gibi eritiyor! Zerrin Özer’i bile böyle zayıflatmış! Ender Saraç büyülü tarifi verdi...

Dr. Ender Saraç, Zerrin Özer'in zayıflama sürecini şöyle anlattı: "Zerrin Özer 2009'un nisan ayında kliniğimize başvurduğunda 109 kiloydu. Tansiyonu yüksekti, şeker hastalığı ile boğuşuyor, pek çok ilaç kullanıyordu. Ben ve Dr. Gönül Ateşsaçan, Zerrin Özer'i kilo vermeye ikna ettik, hırslandı ve harekete geçti."