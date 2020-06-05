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Saç dökülmesini engelleyen besinler nelerdir? İşte kelliğe karşı mucizevi besinler...

Çoğu insanın en büyük korkularından biri saç dökülmesi ve takiben kellik... Stres, düzensiz beslenme vb. gibi sebeplerle dökülen saçlar için maskeler, şampuanlar, estetik çözümlerin yanı sıra besin odaklı çözümler de mevcut. Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir. Bu demek oluyor ki doğru beslenme yöntemleriyle saç dökülmesini en aza indirebilirsiniz. Peki saç dökülmesini engelleyen besinler nelerdir?

05.06.2020 10:07 - Son Güncelleme: 05.06.2020 10:15
Saç dökülmesini engelleyen besinler nelerdir? İşte kelliğe karşı mucizevi besinler...

KELLİK KABUSUNUZ OLMASIN

Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir.

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Saç dökülmesini engelleyen besinler nelerdir? İşte kelliğe karşı mucizevi besinler...

Eğer saçlarınız kalıtsal nedenlerle dökülüyorsa bunu beslenmenizi düzenleyerek durdurmanız mümkün değil ancak saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini ve dökülmenin yavaşlamasını doğru bir beslenme programıyla sağlayabilirsiniz.

Saç dökülmesini engelleyen besinler nelerdir? İşte kelliğe karşı mucizevi besinler...

Saçlarınız belirli bir neden olmadan dökülmeye başladıysa başka bir hastalığın belirtisi olabileceği için bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.

Saç dökülmesini engelleyen besinler nelerdir? İşte kelliğe karşı mucizevi besinler...

SAÇ DÖKÜLMESİ VE BESLENME

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Demir bakımından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler demir eksikliğine bağlı saç dökülmesini durdurabilir. Demir eksikliği anemisinin karakteristik belirtisi saçların incelmesi ve dökülmesidir.

Saç dökülmesini engelleyen besinler nelerdir? İşte kelliğe karşı mucizevi besinler...

Demir eksikliği, kandaki oksijen seviyesini düşürerek organlara ve saç köklerindeki hücrelere yeterince oksijen taşınamamasına yol açar.

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