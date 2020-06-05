Saç dökülmesini engelleyen besinler nelerdir? İşte kelliğe karşı mucizevi besinler...
Çoğu insanın en büyük korkularından biri saç dökülmesi ve takiben kellik... Stres, düzensiz beslenme vb. gibi sebeplerle dökülen saçlar için maskeler, şampuanlar, estetik çözümlerin yanı sıra besin odaklı çözümler de mevcut. Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir. Bu demek oluyor ki doğru beslenme yöntemleriyle saç dökülmesini en aza indirebilirsiniz. Peki saç dökülmesini engelleyen besinler nelerdir?
05.06.2020 10:07
- Son Güncelleme: 05.06.2020 10:15
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