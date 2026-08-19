Sabahları yorgun uyanmanın asıl sebebi: Yatmadan önce yapılan 5 masum alışkanlık
Sabah alarmı çaldığında yataktan kalkmakta zorlanıyor, tüm gece uyumanıza rağmen gün ortasında enerjinizin tükendiğini hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Uzmanlar, yetişkinlerin büyük bir çoğunluğunun kronik sabah yorgunluğundan şikayet ettiğini ve bu durumun genellikle farkında olmadan yapılan akşam rutinlerinden kaynaklandığını belirtiyor. Uyku kalitesi, yalnızca yatakta geçirilen süreyle değil; vücudun biyolojik ritmi olan sirkadiyen saat ve derin uyku evresine geçişi engelleyen mikro davranışlarla doğrudan ilişkilidir.
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