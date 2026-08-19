Sabahları yorgun uyanmanın asıl sebebi: Yatmadan önce yapılan 5 masum alışkanlık

Dünya genelinde yürütülen klinik araştırmalar, dinlendirici bir uykunun önündeki en büyük engelin melatonin hormonu baskılanması ve gece boyunca gerçekleşen sindirim aktivitesi olduğunu gösteriyor. Yatmadan hemen önce "masum" veya "dinlendirici" görünen bazı alışkanlıklar, otonom sinir sistemini tetikleyerek vücudun uyku sırasında tam anlamıyla yenilenmesini engelliyor. İşte uyku biyolojinizi sabote eden ve sabahları bitkin uyanmanıza neden olan 5 gizli faktör…