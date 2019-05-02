Ramazan ayında neler yenmeli? Canan Karatay'dan Ramazan ayına özel beslenme önerileri!
Sıradışı sağlık önerileri ile adından söz ettiren Canan Karatay, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde önerilerini sıraladı... 2019 yılı Ramazan ayında oruç süreleri yine uzun olacak. Bu yüzden sahur vakti doğru beslenmekte ve su ihtiyacının karşılanmasına fayda var. İftar ve sahurda ne yenmesi gerekir ya da neler tüketilmemesi lazım? Vücudumuzu oruç tutmaya nasıl alıştırmalıyız? İşte İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın Ramazan ayı önerileri...
02.05.2019 16:14
- Son Güncelleme: 02.05.2019 16:22
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