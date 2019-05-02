Ramazan ayında neler yenmeli? Canan Karatay'dan Ramazan ayına özel beslenme önerileri!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayına özel beslenme önerilerinde bulundu. İftar ve sahurlarda nelerden uzak durulmalı neler tüketilmeli gerektiğini açıklayan Karatay, ezberleri bozacak önerilere de imza attı.