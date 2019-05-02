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Ramazan ayında neler yenmeli? Canan Karatay'dan Ramazan ayına özel beslenme önerileri!

Sıradışı sağlık önerileri ile adından söz ettiren Canan Karatay, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde önerilerini sıraladı... 2019 yılı Ramazan ayında oruç süreleri yine uzun olacak. Bu yüzden sahur vakti doğru beslenmekte ve su ihtiyacının karşılanmasına fayda var. İftar ve sahurda ne yenmesi gerekir ya da neler tüketilmemesi lazım? Vücudumuzu oruç tutmaya nasıl alıştırmalıyız? İşte İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın Ramazan ayı önerileri...

02.05.2019 16:14 - Son Güncelleme: 02.05.2019 16:22
Ramazan ayında neler yenmeli? Canan Karatay'dan Ramazan ayına özel beslenme önerileri!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayına özel beslenme önerilerinde bulundu. İftar ve sahurlarda nelerden uzak durulmalı neler tüketilmeli gerektiğini açıklayan Karatay, ezberleri bozacak önerilere de imza attı.

Ramazan ayında neler yenmeli? Canan Karatay'dan Ramazan ayına özel beslenme önerileri!

Uzun süreli açlık ve susuzluk yaşamamak için Karatay, sahurda özellikle sıvı gıdaların tüketilmesinin artırılmasının altını çizdi.

Ramazan ayında neler yenmeli? Canan Karatay'dan Ramazan ayına özel beslenme önerileri!

GÜNLÜK SU İHTİYACI KARŞILANMALI

Ayrıca halsizlik ve baş ağrısına neden olabilecek karbonhidratlı besinler konusunda da uyaran Karatay, İftar sonrası sahura kadar günlük su ihtiyacı olan 2,5 litrenin tamamlanmasının sağlık açısından önemli olduğunu söyledi.

Ramazan ayında neler yenmeli? Canan Karatay'dan Ramazan ayına özel beslenme önerileri!

Karatay ayrıca Ramazana günler kala vücudun oruç tutmaya hazır olması gerektiğini bunun içinde öğün sayısının azaltılmasını tavsiye etti.

Ramazan ayında neler yenmeli? Canan Karatay'dan Ramazan ayına özel beslenme önerileri!

MEYVE TÜKETMEYİ İHMAL ETMEYİN

Oruç süresindeki baş ağrısının nedenin açlık değil susuzluk olduğu söyleyen Karatay, ara öğün olarak mutlaka meyve tüketilerek vücudun ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

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