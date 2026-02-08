Polikistik Over yüzünden zayıflayamıyordu! Ozempic yerine magnezyum içerek 55 kilo verdi

🔍 HEATHER MARİE'NİN DÖNÜŞÜM HİKAYESİ

Heather Marie, lise yıllarından itibaren her yıl yaklaşık 5 kilo alarak mezuniyetinde 85 kiloya ulaştı. Zumba yapmasına ve kalori saymasına rağmen kilosunu kontrol edemeyen genç kadın, ikinci bebeğine hamile kalmaya çalışırken Mart 2021'de Polikistik Over Sendromu (PCOS) ve hipotiroidizm teşhisi aldı. En yüksek kilosu olan 113 kg (250 lb) seviyesindeyken doktoru ona Ozempic önerdi ancak Marie, yan etkilerden çekindiği için doğal bir yol izlemeyi seçti.