Polikistik Over yüzünden zayıflayamıyordu! Ozempic yerine magnezyum içerek 55 kilo verdi
Avustralya'da yaşayan 35 yaşındaki Heather Marie, 113 kiloya ulaştıktan sonra PCOS teşhisi aldı. Popüler zayıflama ilacı Ozempic yerine akşamları düzenli magnezyum oksit kullanarak ve günde 10.000 adım atarak bir yılda 55 kilo verdi.
⚠️ HANGİ MAGNEZYUM NE ZAMAN ALINMALI?
Piyasada ondan fazla magnezyum türü bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, kullanım zamanının kritik olduğunu vurguluyor:
|Magnezyum Türü
|En İyi Kullanım Zamanı
|Temel Faydası
|Magnezyum Oksit / Sitrat
|Sabah (Bol su ile)
|Bağırsak hareketleri, kramplar
|Magnezyum Glisinat
|Öğleden Sonra / Akşam
|Sinir sistemi, stres, uyku
|Magnezyum L-Treonat
|Öğleden Sonra
|Beyin sağlığı, uyku kalitesi