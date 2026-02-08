PODCAST CANLI YAYIN

Polikistik Over yüzünden zayıflayamıyordu! Ozempic yerine magnezyum içerek 55 kilo verdi

Avustralya'da yaşayan 35 yaşındaki Heather Marie, 113 kiloya ulaştıktan sonra PCOS teşhisi aldı. Popüler zayıflama ilacı Ozempic yerine akşamları düzenli magnezyum oksit kullanarak ve günde 10.000 adım atarak bir yılda 55 kilo verdi.

PCOS kaynaklı insülin direnci ve ödemle savaşan Heather Marie, gluten ve süt ürünlerini hayatından çıkarıp magnezyum takviyesine başladı. Bu basit yöntemle metabolizmasını hızlandıran Marie, ağır ilaçlar kullanmadan 113 kilodan 58,5 kiloya düştü.

🔍 HEATHER MARİE'NİN DÖNÜŞÜM HİKAYESİ

Heather Marie, lise yıllarından itibaren her yıl yaklaşık 5 kilo alarak mezuniyetinde 85 kiloya ulaştı. Zumba yapmasına ve kalori saymasına rağmen kilosunu kontrol edemeyen genç kadın, ikinci bebeğine hamile kalmaya çalışırken Mart 2021'de Polikistik Over Sendromu (PCOS) ve hipotiroidizm teşhisi aldı. En yüksek kilosu olan 113 kg (250 lb) seviyesindeyken doktoru ona Ozempic önerdi ancak Marie, yan etkilerden çekindiği için doğal bir yol izlemeyi seçti.

🧪 MAGNEZYUM OKSİT MUCİZESİ VE BİLİMSEL ARKA PLAN

Heather, PCOS topluluklarında magnezyum eksikliğinin yaygın olduğunu keşfetti. Jinekoloğuna danışarak magnezyum oksit kullanmaya başladı. Sonuçlar şaşırtıcıydı:

  • İlk Hafta: 4 kilo kaybı yaşadı.

  • Bir Yıl Sonunda: Toplamda 55 kilo vererek 58,5 kiloya düştü.

  • Semptom Kontrolü: Magnezyum sayesinde insülin direnci, tatlı krizleri, şişkinlik (ay yüzü görünümü) ve sırt ağrıları azaldı.

📋 PCOS VE KİLO VERME İÇİN UYGULANAN STRATEJİLER

Heather Marie'nin kilo verme sürecinde uyguladığı temel adımlar şunlardır:

  • Beslenme Değişikliği: Gluten ve süt ürünlerini diyetinden tamamen çıkardı.

  • Fiziksel Aktivite: Her gün düzenli olarak 10.000 adım yürüdü.

  • Zamanlı Takviye: Magnezyum oksit takviyesini her akşam bol su ile aldı.

  • Eksikliklerin Giderilmesi: Magnezyumun yanı sıra D vitamini, çinko ve bakır seviyelerini de kontrol altında tuttu.

💡 UZMAN GÖRÜŞÜ: MAGNEZYUM BİR MUCİZE Mİ?

Genel pratisyen hekim Dr. Zac Turner, magnezyumun doğrudan bir zayıflama ilacı olmadığını, ancak vücut sistemlerini düzenleyerek kilo vermeyi mümkün kıldığını belirtiyor. Dr. Turner'a göre magnezyumun etkileri şunlardır:

  1. Stres Azaltma: Kortizol seviyelerini düşürerek yağ depolanmasını engeller.

  2. Uykuyu İyileştirme: Daha derin uyku, metabolizmanın daha iyi çalışmasını sağlar.

  3. İnsülin Duyarlılığı: Hücrelerin şekeri daha verimli kullanmasına yardımcı olur.

⚠️ HANGİ MAGNEZYUM NE ZAMAN ALINMALI?

Piyasada ondan fazla magnezyum türü bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, kullanım zamanının kritik olduğunu vurguluyor:

Magnezyum TürüEn İyi Kullanım ZamanıTemel Faydası
Magnezyum Oksit / SitratSabah (Bol su ile)Bağırsak hareketleri, kramplar
Magnezyum GlisinatÖğleden Sonra / AkşamSinir sistemi, stres, uyku
Magnezyum L-TreonatÖğleden SonraBeyin sağlığı, uyku kalitesi

🥗 Doğal Magnezyum Kaynakları

Takviye kullanmak istemeyenler için Dr. Turner şu gıdaları öneriyor:

  • 🥑 Avokado ve koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak vb.)

  • 🥜 Bir avuç karışık kuruyemiş (kaju, badem, yer fıstığı)

  • 🫘 Siyah fasulye ve edamame

Fotoğraflar Instagram ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır