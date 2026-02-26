Parmak uçlarıyla zihnini uyararak 6 haftada 2 kilo verdi: "Ben de dalga geçiyordum"

📊 EFT YÖNTEMİ VE ZAYIFLAMA İLAÇLARI ARASINDAKİ FARKLAR
|Kriter
|Zayıflama İğneleri (Ozempic/Mounjaro)
|EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği)
|Maliyet
|Yüksek maliyetli reçeteli ilaçlar
|Tamamen ücretsiz
|Yan Etkiler
|Saç dökülmesi, görme bozukluğu, ishal
|Yan etkisi bulunmuyor (Psikolojik sakinlik)
|Uygulama
|Kimyasal enjeksiyon
|Fiziksel vuruşlar ve zihinsel odaklanma
|Erişim
|Belirli BMI sınırları ve doktor onayı
|Herkes tarafından her an uygulanabilir
|Etki Mekanizması
|Hormonal iştah baskılama
|Nörolojik direnci kırma ve tokluk hissi