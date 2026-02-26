Parmak uçlarıyla zihnini uyararak 6 haftada 2 kilo verdi: "Ben de dalga geçiyordum"

CANLI YAYIN

Londra'da yaşayan 58 yaşındaki gazeteci Angela Epstein kendi sosyal medya hesabından 26 Şubat 2026 tarihinde yayımladığı paylaşımında, zayıflama ilaçları yerine "EFT vuruş tekniğini" kullanarak altı haftada 2,7 kilo verdiğini duyurdu.

Orta yaş kilolarıyla mücadele eden Angela pahalı ve yan etkili ilaçlar yerine uzman Pearl Lopian rehberliğinde uyguladığı "dokunma terapisi" ile doğal yoldan zayıfladı. Her sabah 10 dakikasını bu yönteme ayıran Angela beyne giden açlık sinyallerini zihinsel vuruşlarla susturarak diyet yapmadan porsiyonlarını küçültmeyi ve altı haftada 2,7 kilo kaybetmeyi başardı.

🧠 DÜŞÜNCE ENJEKSİYONU NEDİR?

Modern tıp dünyasında Ozempic ve Mounjaro gibi zayıflama iğneleri popülerlik kazanırken, gazeteci Angela Epstein bu ilaçların yan etkilerinden kaçınmak için rotasını EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği) yöntemine çevirdi. 1.65 boyunda ve 77 kg ağırlığında olan Epstein, sağlıklı bir BMI değerine sahip olduğu için bu ilaçlara ücretsiz erişim sağlayamıyordu. Uzman eğitmen Pearl Lopian eşliğinde "dokunma" (tapping) terapisine başlayan Epstein, vücudundaki enerji yollarını uyararak iştahını nasıl yönettiğini detaylandırdı.

Bu yöntem, yüz ve vücuttaki belirli meridyen noktalarına (kaş üstü, burun altı, köprücük kemiği) iki parmak ucuyla hafif vuruşlar yaparken, zihni belirli olumlamalara odaklamayı kapsıyor. Epstein, her sabah gerçekleştirdiği 10 dakikalık ritüelde şu cümleleri tekrarladı:

  • "Vücudum yeterince yediğini biliyor."

  • "Daha erken doyuyorum."

  • "Zihnimin gücünü kullanarak iğnelerin verdiği iradeyi kendime enjekte ediyorum."

📊 EFT YÖNTEMİ VE ZAYIFLAMA İLAÇLARI ARASINDAKİ FARKLAR

KriterZayıflama İğneleri (Ozempic/Mounjaro)EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği)
MaliyetYüksek maliyetli reçeteli ilaçlarTamamen ücretsiz
Yan EtkilerSaç dökülmesi, görme bozukluğu, ishalYan etkisi bulunmuyor (Psikolojik sakinlik)
UygulamaKimyasal enjeksiyonFiziksel vuruşlar ve zihinsel odaklanma
ErişimBelirli BMI sınırları ve doktor onayıHerkes tarafından her an uygulanabilir
Etki MekanizmasıHormonal iştah baskılamaNörolojik direnci kırma ve tokluk hissi

🔍 Bilimsel Temeller ve Uzman Görüşü

EFT sadece mistik bir öğreti değil, aynı zamanda bilimsel bir dayanağa da sahip. 2022 yılında yapılan ve 50'den fazla çalışmayı kapsayan bir derleme; bu tekniğin anksiyete, depresyon ve uykusuzluk yönetiminde orta ila yüksek derecede etkili olduğunu ortaya koydu. Prens Harry gibi isimlerin de anksiyete tedavisi için kullandığı bu yöntem, kilo verme alanında yeni bir soluk getiriyor.

EFT Uzmanı Pearl Lopian, tekniğin başarısını şu sözlerle açıklıyor:

"Vücudumuz doğru olmayan ifadelere direnir. 'Sakinim' dediğinizde sakin değilseniz, zihniniz buna inanmaz. EFT, bu olumsuz tepkileri serbest bırakarak vücudun değişime direnmesini engeller. Zihnin gücüyle, iğnelerin yarattığı o meşhur 'yemek sesini susturma' etkisini elde etmek mümkündür."

📉 ALTI HAFTALIK DEĞİŞİM VE SONUÇ

Angela altı hafta boyunca her gün 10 dakika uyguladığı bu yöntemle şu somut sonuçlara ulaştı:

  • Kilo Kaybı: İlk iki haftada 1 kg, toplamda 2,7 kg kayıp.

  • İştah Kontrolü: Tatil büfelerindeki tatlılara ve ağır akşam yemeklerine karşı ilgi kaybı.

  • Fiziksel Belirtiler: Erken doyma hissi ve sabahları iştahsızlık (doğal tokluk).

  • Estetik Değişim: Dar gelen pantolonların kapanması ve kollarda belirgin incelme.

❓ SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

EFT ile kilo vermek kalıcı mıdır?

EFT, yeme alışkanlıklarının altındaki psikolojik direnci kırdığı için süreklilik arz eden bir odaklanma ile kalıcı sonuçlar sağlayabilir. Ancak kişinin rutinini bozmaması ve inanarak uygulaması kritik öneme sahiptir.

Dokunma (Tapping) noktaları nerelerdir?

Temel noktalar; kaşların iç ucu, göz yanları, göz altı, burun altı, çene, köprücük kemiği ve koltuk altı bölgesidir. Bu noktalar Geleneksel Çin Tıbbı'ndaki meridyen uçlarıdır.

EFT'nin yan etkisi var mıdır?

Bilinen bir fiziksel yan etkisi yoktur. Aksine, kortizol seviyelerini düşürerek stresi azalttığı ve genel bir sakinlik hali yarattığı gözlemlenmiştir.

Fotoğraflar Takvim Grafik Servisi ve Angela'nın sosyal medya hesabından alınmıştır.