Parmak uçlarıyla zihnini uyararak 6 haftada 2 kilo verdi: "Ben de dalga geçiyordum"

❓ SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

EFT ile kilo vermek kalıcı mıdır?

EFT, yeme alışkanlıklarının altındaki psikolojik direnci kırdığı için süreklilik arz eden bir odaklanma ile kalıcı sonuçlar sağlayabilir. Ancak kişinin rutinini bozmaması ve inanarak uygulaması kritik öneme sahiptir.

Dokunma (Tapping) noktaları nerelerdir?

Temel noktalar; kaşların iç ucu, göz yanları, göz altı, burun altı, çene, köprücük kemiği ve koltuk altı bölgesidir. Bu noktalar Geleneksel Çin Tıbbı'ndaki meridyen uçlarıdır.

EFT'nin yan etkisi var mıdır?

Bilinen bir fiziksel yan etkisi yoktur. Aksine, kortizol seviyelerini düşürerek stresi azalttığı ve genel bir sakinlik hali yarattığı gözlemlenmiştir.