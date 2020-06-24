Oxford Üniversitesi’nden umutlandıran haber geldi! Aşı 2 ayrı doz halinde uygulanabilir

İKİ AYRI DOZDA DAHA GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son yaptığı açıklamaya göre, 200'ün üzerinde ülkede ve bölgede 9 milyon 300 bini aşkın kişiyi enfekte eden yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisine karşın küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Bu aşılardan 8'i ise insan deneyleri aşamasında bulunuyor. İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği corona virüs aşına ilişkin yeni bir gelişme kaydedildi. Araştırmacılar aşının iki ayrı doz olarak uygulandığına virüse karşı çok daha güçlü bir bağışıklık tepkisi geliştiğini açıkladı.