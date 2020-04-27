Oruç tutmanın faydaları nelerdir? İnsan vücudunu nasıl etkiliyor? Bilim insanları da doğruladı

Oruç ile ilgili bir diğer yapılan araştırmada diyabetin en önemli komplikasyonlarından biri olan böbrek hasarına karşı koruduğunu da ortaya çıkarmıştır. Bu da gösteriyor ki oruç, tip 2 diyabetine yakalanma riski yüksek insanlar için koruyucudur.