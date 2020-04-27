Oruç tutmanın faydaları nelerdir? İnsan vücudunu nasıl etkiliyor? Bilim insanları da doğruladı
11 ayın sultanı Ramazan geldi, oruçlar tutulmaya başlandı. Nefsin terbiye edildiği Ramazan ayına bu yıl 15 saati aşkın sürelerde oruçlar tutuluyor. Pek çok kişinin aklındaki sorulardan bazıları da 'Oruç tutmanın faydaları nelerdir?', 'Oruç tutmak kilo verdirir mi?' gibi sorular. Oruç tutmanın faydalarını bilim dünyası da açıkladı. İşte detaylar...
VÜCUDUN DİRENCİNİ ARTIRIR
Metabolizma, gün içerisinde tüketilen gıdaları hazmetmekle uğraştığı için vücudumuzun savunma ve bağışıklık sistemi zayıflar. Oruç sırasında sindirime ayrılan zaman azaldığı için, iftar ve sahurda dengeli ve sağlıklı beslenmeyle mide ve bağırsaklar bu süreçte dinlenerek kendini yeniler. Özellikle durmaksızın çalışan karaciğerin dinlenmesine olanak sağlayan oruç, kan içerisinde yer alan akyuvarların da performansıyla vücudumuzdaki her organı ayrı ayrı dinlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.
HÜCRELERİ ONARIR
Oruç tuttuğunuzda vücuttaki hücreler otofaji adı verilen hücresel bir işlemi başlatır. Bu işlem, hücrelerin parçalanması ve zaman içerisinde hücrelerde oluşan ölü ya da işlevsiz proteinlerin atılmasını sağlar. Otofaji oranının artması kanser ve alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.
İNSÜLİN DİRENCİNİ KIRARAK TİP 2 DİYABET RİSKİNİ ÖNLER
Düzensiz, sağlıksız beslenme ve hareket azlığındaki artış neticesinde tip 2 diyabet son yıllarda önemli derecede yaygın hale gelmiştir. Yüksek kan şekeri seviyeleri insülin direncinin artmasına sebep olur. Sağlıklı beslenme kuralları ile tutulan oruç, kan şekeri seviyelerinde önemli miktarda azalmaya yardımcı olurken dolayısıyla insülin direncinde de azalmaya sebep olur.