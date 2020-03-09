Onu hiç kimse sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor! Binbir türlü faydası var...
Markete ya da pazara gittiğinizde filenize doldurduğunuz sebze ve meyveler genellikle tadını sevdiğimiz, yemekten keyif aldığımız besinler olur. Ancak pek çoğumuzun sevmediği, görünüşünden bile haz etmediği o besinlerin faydaları saymakla bitmiyor. İşte pek çok kişinin sevmediği ancak faydaları oldukça fazla olan o besinler...
KALBİN DOSTU KIRMIZIDIR
Hürriyet'in haberine göre; Kalbimiz aslında kendisi ile özleşen kırmızı rengini çok seviyor. Kırmızı besinlerin başında da domates geliyor. Domatese kırmızı rengini veren likopen kalp hastalıkları riskini azaltıyor ve kolesterolü düzenliyor. Fazla yağlı beslenme, stres ve sigara içme gibi etkenlerden zarar gören kalbimizi korumak için doğanın kırmızı güçlerine sofranızda sık sık yer verin.
Bir diğer kırmızı güç de elma. Kalp sağlığınız için günde bir elma tüketebilirsiniz. Özellikle pektin içeriği ile kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan kırmızı elma, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Ahududu ve çilek gibi kırmızı meyveler de içerdikleri lif ve biyoaktif bileşikler ile kalbi koruyan besinlerinden. Bu kırmızı meyveler kan basıncını dengeleyerek damar sağlığına katkı sağlar.