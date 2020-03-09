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Onu hiç kimse sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor! Binbir türlü faydası var...

Markete ya da pazara gittiğinizde filenize doldurduğunuz sebze ve meyveler genellikle tadını sevdiğimiz, yemekten keyif aldığımız besinler olur. Ancak pek çoğumuzun sevmediği, görünüşünden bile haz etmediği o besinlerin faydaları saymakla bitmiyor. İşte pek çok kişinin sevmediği ancak faydaları oldukça fazla olan o besinler...

09.03.2020 10:07 - Son Güncelleme: 09.03.2020 10:52
Onu hiç kimse sevmiyor ama faydaları saymak bitmiyor! Binbir türlü faydası var...

Kalp her atışıyla, karaciğer safra üretimiyle ya da akciğer her nefes alışımızla aslında ona iyi bakmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Yedeği olmayan organlarımızın sağlığı için bazı besinleri soframızdan ayırmamak ve dengeli bir şekilde tüketmek gerekiyor.

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Onu hiç kimse sevmiyor ama faydaları saymak bitmiyor! Binbir türlü faydası var...

KALBİN DOSTU KIRMIZIDIR

Hürriyet'in haberine göre; Kalbimiz aslında kendisi ile özleşen kırmızı rengini çok seviyor. Kırmızı besinlerin başında da domates geliyor. Domatese kırmızı rengini veren likopen kalp hastalıkları riskini azaltıyor ve kolesterolü düzenliyor. Fazla yağlı beslenme, stres ve sigara içme gibi etkenlerden zarar gören kalbimizi korumak için doğanın kırmızı güçlerine sofranızda sık sık yer verin.

Onu hiç kimse sevmiyor ama faydaları saymak bitmiyor! Binbir türlü faydası var...

Bir diğer kırmızı güç de elma. Kalp sağlığınız için günde bir elma tüketebilirsiniz. Özellikle pektin içeriği ile kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olan kırmızı elma, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Ahududu ve çilek gibi kırmızı meyveler de içerdikleri lif ve biyoaktif bileşikler ile kalbi koruyan besinlerinden. Bu kırmızı meyveler kan basıncını dengeleyerek damar sağlığına katkı sağlar.

Onu hiç kimse sevmiyor ama faydaları saymak bitmiyor! Binbir türlü faydası var...

KARACİĞER İÇİN ZERDEÇAL VE ENGİNAR

Vücudun fabrikası karaciğer durmadan çalışır. Karaciğer sağlığı için tabi ki başrol enginarda; ama yalnız değil. Enginarın yanında karaciğer dostu diyebileceğimiz zerdeçal ve limon da var.

Onu hiç kimse sevmiyor ama faydaları saymak bitmiyor! Binbir türlü faydası var...

Yağ azaltıcı özelliğe sahip enginar, karaciğer sağlığı için haftada 2-3 kez tüketilebilir. Enginarın sadece yağlanmayı önleyici özelliği olmadığını ayrıca safra sıvısını uzaklaştırma, kolesterol biyosentezi gibi etkileri desteklediği konusunda da birçok araştırma bulunuyor.

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