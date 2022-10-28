Onlar asla sıradan değil Hz.Muhammed'in tavsiye ettiği yiyecekler! Bilim insanları da doğruladı Peygamberimizin tavsiye ettikleri...
Müslümanlığın peygamberi Hz.Muhammed (SAV) insanlığa pek konuda öğütler vermiş. Bu öğütlerin en başında insan sağlığına faydalı besinler geliyor. Peygamberimizin önerdiği bu yiyeceklerin insan sağlığına faydası oldukça büyük. Zira bu besinlerin sağlığa olan faydaları yapılan araştırmalarla, bilim insanları tarafından onaylandı. İşte Hz.Muhammed'in önerdiği şifalı yiyecekler ve faydaları...
28.10.2022 12:09 - Son Güncelleme: 28.10.2022 12:09
Dünyadaki tüm bitkiler, ekinler, meyve, sebze ve gıdalar insanların faydalanması için yaratıldı. Doğada yaratılmış olan her şeyin bir anlam ve önemi var. Besinlerin pek çoğu insanoğlunun hastalıklardan korunmasında ve tedavisindeki önemi ve gereği çok büyük. İçlerinde bazıları var ki, insanlığa faydaları bizzat Peygamberimiz Hz. Muhammed tarafından desteklenmiş. İşte Hz.Muhammed'in tavsiye ettiği besinler.