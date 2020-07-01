Ödem kabusa dönüşmesin, hiç de zor değil! İşte 10 adımda ödem atmanın yolları

Dokularda aşırı sıvı birikmesi sonucu genellikle bacak, ayak, göbek çevresi, kollar ile ellerde şişlik oluştursa da, tüm vücutta gelişebiliyor… Sıcak havanın etkisiyle damarlar genişliyor ve kan akışı yavaşlıyor. Bu durum da özellikle bacaklarda yerçekiminin de etkisiyle şişlikler oluşturuyor, sonrasında vücuda yayılıyor. Bu nedenle çoğumuzun canını sıkan 'ödem' yaz mevsiminde daha sık görülüyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan ödemlere karşı 10 etkili öneriyi anlattı, önemli uyarılarda bulundu.