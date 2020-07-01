Ödem kabusa dönüşmesin, hiç de zor değil! İşte 10 adımda ödem atmanın yolları
Ödem pek çoğumuzun hayatının en büyük kabuslarından biri. Şiş eller, şiş ayaklar, balon gibi olma hissinin yarattığı psikolojik zorluk sosyal hayatlarımızın da sınırlarını zorluyor. Ancak endişelenmeyin, çaresi var. Kovid-19 nedeniyle evlerde daha fazla vakit geçirdiğimiz şu günlerde ödem şikayetleri hareketsiz yaşam nedeniyle daha çok arttı. Peki ödemden nasıl kurtulabiliriz? Kolayca ödem atmak mümkün müdür? Ödem atıcı olarak çay, su, sebze, meyve veya ne tür besinler tüketmeliyiz? Ödem attırıcı besinler nelerdir? Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan ödemlere karşı 10 etkili öneriyi anlattı, önemli uyarılarda bulundu. Bu liste şifa niyetinde...
01.07.2020 09:42
- Son Güncelleme: 01.07.2020 09:45
Dokularda aşırı sıvı birikmesi sonucu genellikle bacak, ayak, göbek çevresi, kollar ile ellerde şişlik oluştursa da, tüm vücutta gelişebiliyor… Sıcak havanın etkisiyle damarlar genişliyor ve kan akışı yavaşlıyor. Bu durum da özellikle bacaklarda yerçekiminin de etkisiyle şişlikler oluşturuyor, sonrasında vücuda yayılıyor. Bu nedenle çoğumuzun canını sıkan 'ödem' yaz mevsiminde daha sık görülüyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan ödemlere karşı 10 etkili öneriyi anlattı, önemli uyarılarda bulundu.
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