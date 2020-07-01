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Ödem kabusa dönüşmesin, hiç de zor değil! İşte 10 adımda ödem atmanın yolları

Ödem pek çoğumuzun hayatının en büyük kabuslarından biri. Şiş eller, şiş ayaklar, balon gibi olma hissinin yarattığı psikolojik zorluk sosyal hayatlarımızın da sınırlarını zorluyor. Ancak endişelenmeyin, çaresi var. Kovid-19 nedeniyle evlerde daha fazla vakit geçirdiğimiz şu günlerde ödem şikayetleri hareketsiz yaşam nedeniyle daha çok arttı. Peki ödemden nasıl kurtulabiliriz? Kolayca ödem atmak mümkün müdür? Ödem atıcı olarak çay, su, sebze, meyve veya ne tür besinler tüketmeliyiz? Ödem attırıcı besinler nelerdir? Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan ödemlere karşı 10 etkili öneriyi anlattı, önemli uyarılarda bulundu. Bu liste şifa niyetinde...

01.07.2020 09:42 - Son Güncelleme: 01.07.2020 09:45
Ödem kabusa dönüşmesin, hiç de zor değil! İşte 10 adımda ödem atmanın yolları

Covid-19 nedeniyle evde hareketsiz bir yaşam sürmemiz, kilo almamıza neden oldu. Birçoğumuz son dönemlerde ödemden de şikayet eder olduk. Endişe yok, çaresi var... Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan ödemlere karşı 10 etkili öneriyi anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

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Ödem kabusa dönüşmesin, hiç de zor değil! İşte 10 adımda ödem atmanın yolları

Dokularda aşırı sıvı birikmesi sonucu genellikle bacak, ayak, göbek çevresi, kollar ile ellerde şişlik oluştursa da, tüm vücutta gelişebiliyor… Sıcak havanın etkisiyle damarlar genişliyor ve kan akışı yavaşlıyor. Bu durum da özellikle bacaklarda yerçekiminin de etkisiyle şişlikler oluşturuyor, sonrasında vücuda yayılıyor. Bu nedenle çoğumuzun canını sıkan 'ödem' yaz mevsiminde daha sık görülüyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan ödemlere karşı 10 etkili öneriyi anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

Ödem kabusa dönüşmesin, hiç de zor değil! İşte 10 adımda ödem atmanın yolları

Su tüketiminiz azalırsa vücudunuz ödem yapar. Vücutta yeteri kadar sıvı olmadığında beynimiz bunu algılıyor ve 'yeterli sıvı yok, olanı tut' komutuyla dokularda sıvıyı biriktiriyor. Düzenli olarak su tüketin. Çay ve kahve gibi sıvılar ise su yerine geçmiyor, aksine vücuttan sıvıyı dışarı atıyor.

Ödem kabusa dönüşmesin, hiç de zor değil! İşte 10 adımda ödem atmanın yolları

Maydanoz, içeriğindeki bol lif ve C vitamini sayesinde hem bağırsak sağlığı hem ödemin vücuttan atılmasında akla ilk gelen besinlerden. Her sabah bir avuç maydanoz tüketiminin ödemin atılmasında son derece fayda sağladığı kanıtlandı. .

Ödem kabusa dönüşmesin, hiç de zor değil! İşte 10 adımda ödem atmanın yolları

Ananas içerdiği bromalin maddesiyle ödemi vücuttan atmayı sağlayan çok faydalı bir meyvedir. Her gün 2 ince dilim ananas tüketebilirsiniz.

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