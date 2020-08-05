Ne yiyin ne de yedirin, hepsi zehir listesinden! Hepimiz tavuk sanıyoruz ama beyni tüketiyor
Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o besinler neler?
Seve seve tükettiğimiz birçok besinin aslında beyin sağlığımızı mahvettiğini biliyor muydunuz? Peki, hangi yiyecekler ve bağımlılıklar beyne zarar veriyor? Uzmanlar tek tek açıkladı! İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...
İşlenmiş veya önceden pişirilmiş gıdalar
İşlenmiş gıdalar merkezi sinir sistemine zarar verir. Bu da dejeneratif beyin hastalıklarına yol açarak ileriki yaşlarda Alzheimer'a neden olur.