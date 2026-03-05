CANLI YAYIN
Menopoz döneminde metabolizması yavaşlayan ve hızla kilo alan Shazia Govani, uyguladığı 600 kalorilik yoğun "sıfırlama" programıyla 10 günde beynini yemek yeme alışkanlıklarından uzaklaştırarak tam 31 kilo verdi.

88 kiloya kadar çıkarak obezite sınırına dayanan Shazia Govani, 50'li yaşlarında yaşadığı fiziksel çöküşü "LighterLife" sistemi ve bilişsel davranışçı terapilerle tersine çevirmeyi başardı. Günlük kalori alımını kısıtlayarak vücudunu adeta yeniden programlayan Govani, bir yıl içinde 31 kilo vererek sadece sağlığını değil, kaybettiği yaşama sevincini de geri kazandı.

50 YAŞINDA MUCİZEVİ DÖNÜŞÜM

İngiltere'de yaşayan 54 yaşındaki Shazia Govani, 2020 yılında girdiği menopoz sonrası hızla aldığı 31 kiloyu (5 taş), Haziran 2024'te başladığı özel bir beslenme ve zihinsel yeniden programlama protokolü sayesinde vererek 83 kilodan 52 kiloya düştü.

MENOPOZ VE OBEZİTE KISKACINDA BİR ANNE

Shazia Govani için her şey 2020 yılında, 50 yaşına girmesiyle başladı. Menopozun etkisiyle sadece bir ayda 6 kilo alan Govani,aktif yaşamına ve sağlıklı beslenmesine rağmen kilo artışını durduramadı. Boyu 160 cm olan Shazia, kısa sürede 88 kiloya ulaşarak Vücut Kitle İndeksi (VKİ) verilerine göre"obez" kategorisine girdi.

Bu süreçte yaşadığı özgüven kaybı, Govani'yi sosyal hayattan tamamen kopardı. 2021 yılındaki 30. evlilik yıldönümü kutlamasında Barbados sahillerinde bile vücudunu pareolarla gizlemek zorunda kalan talihsiz kadın, 2023 yılında büyük oğlu Adam'ın düğününde giydiği 48 beden (18 size) elbisenin içinde kendini "mahkum" gibi hissettiğini ifade etti.

10 GÜNLÜK "SIFIRLAMA" İLE BEYİN YENİDEN PROGRAMLANDI

Eylül 2024'te küçük oğlu Zayn'in evleneceğini öğrenmesi, Shazia için dönüm noktası oldu. Haziran 2024'te radikal bir kararla besin takviyesi odaklı yoğun bir programa başlayan Govani'nin izlediği yol haritası şu şekildedir:

  • Kalori Kısıtlaması: Günde dört öğün yerine geçen ve toplamda sadece 600 kalori içeren paket içerikleri kullanıldı.

  • Zihinsel Dönüşüm: Uzman mentor desteğiyle, açlık hissinin aslında çoğu zaman susuzluk olduğu bilinci aşılandı.

  • Bilişsel Terapi: Haftalık grup seanslarında duygusal yeme tetikleyicileri incelendi ve yemekle olan ilişki temelden değiştirildi.

  • Fiziksel Aktivite: Kilo verdikçe artan enerjiyle birlikte düzenli yüzme ve sabah yürüyüşlerine geri dönüldü.

ESKİ VE YENİ BESLENME DÜZENİ KARŞILAŞTIRMASI

ÖğünEski AlışkanlıklarYeni Beslenme Düzeni
KahvaltıTost ve reçelMuz veya elma
Öğle YemeğiTavuklu mayonezli dürümBol salata
Akşam YemeğiAğır baharatlı körili yemeklerIzgara somon veya biberli tavuk
AtıştırmalıkBisküvi ve çaySu ve meyve

"ARTIK SAKLANMIYORUM"

Küçük oğlu Zayn'in düğününe bir hafta kala gelinlik provasına giden Govani, elbisesinin tam 10 santimetre (4 inç) daraltılması gerektiğini öğrendi. Şu an 52 kiloda sabit kalan Shazia, bakımevindeki işine giderken artık daha dik yürüdüğünü ve torunu Gabriel ile vakit geçirirken nefes nefese kalmadığını belirtiyor.

❓MERAK EİDLENLER

Menopoz döneminde kilo vermek neden zordur?

Menopozla birlikte hormonal değişimler metabolizmayı yavaşlatabilir; bu durum Shazia Govani örneğinde olduğu gibi porsiyonlar küçülse dahi kilo alımına yol açabilir.

600 kalorilik diyetin amacı nedir?

Programın amacı, vücudu ve beyni "sıfırlayarak" kişiyi aşırı yeme döngüsünden uzaklaştırmak ve hızlı bir motivasyon ivmesi sağlamaktır.

Kilo kaybı tansiyonu nasıl etkiler?

Vücut ağırlığının azalması damar üzerindeki baskıyı hafifletir. Govani'nin 2022'de teşhis edilen yüksek tansiyonu, ideal kilosuna inmesiyle birlikte normale dönmüştür.

10 günlük "sıfırlama" (reset) süreci vücutta neyi değiştirir?

Bu süreç, beyni yüksek kalorili ve duygusal yeme alışkanlıklarından uzaklaştırarak yeme dürtüsünü yeniden programlar. İlk 10 gün vücudun düşük kaloriye uyum sağladığı ve gerçek açlık ile susuzluk arasındaki farkın öğrenildiği kritik evredir.

Günlük 600 kalori almak sağlıklı bir kilo kaybı sağlar mı?

Uzman gözetiminde ve besin takviyeleriyle desteklenen düşük kalorili programlar, Shazia örneğinde olduğu gibi obezite kaynaklı yüksek tansiyonun iyileşmesine ve hızlı yağ yakımına yardımcı olur. Bu tip yoğun programlar, vücut kitle indeksi yüksek bireylerde tıbbi verileri stabilize edebilir.

Menopoz sonrası kilo kaybı tansiyonu nasıl etkiler?

Kilo kaybı, kalbin üzerindeki yükü azaltarak kan basıncının dengelenmesini sağlar. Shazia Govani'nin 2022'de teşhis edilen yüksek tansiyonu, 31 kilo verdikten sonra tamamen stabil hale gelmiştir.

Duygusal yeme tetikleyicileriyle nasıl başa çıkılır?

Farkındalık (mindfulness) ve bilişsel davranışçı teknikler kullanılarak, yemek yeme isteği uyandıran duygusal boşluklar tespit edilmelidir. Shazia, bu anlarda kendini cilt bakımı gibi kişisel aktivitelerle oyalayarak yeme isteğini yönetmeyi öğrenmiştir.

EDİTÖR NOTU

Shazia Govani'nin hikayesi, orta yaş dönemindeki kilo artışının sadece fiziksel değil, ciddi bir sosyal izolasyon sebebi olabileceğini gösteriyor. Ancak"sıfırlama"olarak adlandırılan düşük kalorili ve profesyonel takipli programların, sadece kalori hesabı değil, bilişsel davranışçı tekniklerle desteklendiğinde kalıcı sonuçlar verebildiği görülüyor. Özellikle yüksek tansiyon gibi kronik bir sorunun bu sayede kontrol altına alınması, obezite ile mücadele etmenin hayati önemini kanıtlıyor.

Fotoğraflar Govani'nin sosyal medya hesabından ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.