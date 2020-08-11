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Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Yumurtayı buzlu suda bekletin çünkü...

Yumurta başta kahvaltı olmak üzere sofralarımızın ve yemeklerimizin vazgeçilmez parçalarından biri. Yumurta, besinler içerisinde en kaliteli proteini bünyesinde bulunduran, A, D, E ve B grubu vitaminler başta olmak üzre birçok faydalı vitamin içeren önemli bir besin kaynağıdır. Yumurtanın saymakla bitmeyen faydaları dışında bilmediğimiz birçok özelliği daha var. Kanserden fazla kiloya birçok probleme çözüm olan yumurta aynı zamanda çabuk bozulabilen gıdalar arasındadır. Özellikle haşlanmış yumurtalar bu durumu daha da çok güçlendiriyor. Peki, haşlanmış yumurtayı daha uzun saklamanın yöntemleri neler?

11.08.2020 09:18 - Son Güncelleme: 11.08.2020 09:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





