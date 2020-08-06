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Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor, bu besinleri yaz aylarında tükemeyin, çünkü...

Rengarenk dondurmalar, buz gibi içecekler, milkshakeler, soğuk kahveler... Bu yiyeceklerin ve içeceklerin pek çoğu yaz aylarının vazgeçilmezleri. Peki bu besinlerin yaz aylarında tüketilmemesi gerektiğini söylesek... Birazdan göreceğiniz bu liste sizi çok şaşırtacak. Tüketim alışkanlıklarınızı göz önüne alarak listeyi incelemenizde fayda var. İşte yaz aylarında asla tüketilmemesi gereken o besinler.

06.08.2020 08:57 - Son Güncelleme: 06.08.2020 08:57
Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor, bu besinleri yaz aylarında tükemeyin, çünkü...

1- Barbekü sos:
Çoğu marka yüksek şeker ve sodyum içerir. Almadan önce besin etiketini mutlaka kontrol edin. Sosu kullanırken ya minimumda tutun ya da kendi sosunuzu kendiniz hazırlayın bu sayede tuz ve şeker miktarını kontrol edebilirsiniz.

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Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor, bu besinleri yaz aylarında tükemeyin, çünkü...

2- Kremalı salata sosları:
Sağlıklı salatanızı üzerine fazla miktarda sos ekleyerek sağlıksız hale getirmeyin. Yeşilliklerinizi taze limon ya da başka bir narenciye suyu, bir tutam tuz ve biraz da yağ gezdirerek yiyin.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor, bu besinleri yaz aylarında tükemeyin, çünkü...

3- Yağlı biftek:
Görünür yağların ayıklandığı yağsız biftekler seçin ve basit, sağlıklı, ev yapımı soslarla marine edin. Bu sayede bir sürü lezzet elde edebilirsiniz. Marinasyon kas liflerini yıkmaya yardımcı olur ve et daha yumuşak hale gelir. Marinasyon için koruyucu bileşen içeren besinler: biberiye, zerdeçal, zeytinyağı ve sarımsaktır.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor, bu besinleri yaz aylarında tükemeyin, çünkü...

4- Kızarmış tavuk ve deniz ürünleri:
Bu yaz ızgara derisiz tavuk göğüs deneyin. Kızarmış ¾ bardak bir deniz ürünü yaklaşık 500 kalori eder ve 26 g yağ içerir. En sağlıklısı kızartmadan pişmiş (haşlama, fırın, ızgara vb.) olarak tüketmektir protein ve B12 kaynağıdırlar, sağlıklı bir sinir sistemi sağlar ve anemiyi (kansızlık) önlemede yardımcıdırlar. Kızarmış ürünler yüksek yağ (doymuş, trans) ve kalori içerir. Obezite, diyabet, felç ve kanser riskini arttırırlar.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor, bu besinleri yaz aylarında tükemeyin, çünkü...

5- Hamburgerler:
Hamburgerler yazın çok tercih yiyeceklerdir ancak illa da sağlıksız olmaları gerekmez. %91-94 oranında yağsız olabilen, yağsız sığır eti kullanın veya bir hindi burger ya da ev yapımı sebzeli bir hamburger köftesini tercih edin. Peyniri atlayıp burgerin içini taze marul, domates ve biraz da turşu ile süsleyebilirsiniz.

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