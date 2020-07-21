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Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Çöp diye yumurta kabuklarını atıyoruz ama atmayın, meğer...

Yumurta başta kahvaltı olmak üzere sofralarımızın ve yemeklerimizin vazgeçilmez parçalarından biri. Yumurta, besinler içerisinde en kaliteli proteini bünyesinde bulunduran, A, D, E ve B grubu vitaminler başta olmak üzre birçok faydalı vitamin içeren önemli bir besin kaynağıdır. Yumurtanın saymakla bitmeyen faydaları dışında bilmediğimiz birçok özelliği daha var. Kanserden fazla kiloya birçok probleme çözüm olan yumurtanın faydası sadece kendinde meğer kabuğunda varmış. Peki, yumurta kabuğunun faydalarını biliyor muydunuz? Bu haberi okuduktan sonra yumurta kabuklarını atmak istemeyeceksiniz.

21.07.2020 09:13 - Son Güncelleme: 21.07.2020 10:49
Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Çöp diye yumurta kabuklarını atıyoruz ama atmayın, meğer...

Uzmanlar, yumurta kabuğunun faydalarını ve nasıl tüketilmesi gerektiğini anlattılar. Güçlü kemik oluşumu için kalsiyumun yanı sıra D vitamini, K vitamini.

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Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Çöp diye yumurta kabuklarını atıyoruz ama atmayın, meğer...

Folik asit - B vitaminleri, potasyum, magnezyum, fosfor, omega 3 yağ asiti, protein ve egzersiz de kemik gelişimi için gereklidir. Kemiklerin yapısında bulunan kalsiyumun bilinen en iyi kaynakları süt ve süt ürünleridir.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Çöp diye yumurta kabuklarını atıyoruz ama atmayın, meğer...

Yetişkin bireylerde günlük kalsiyum ihtiyacı 1000 mg kadardır. Besinlerimiz ile aldığımız kalsiyumun ancak %30-40'ı emilebilmektedir.

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Çöp diye yumurta kabuklarını atıyoruz ama atmayın, meğer...

Günlük 3-4 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketimi kalsiyum ihtiyacımızı karşılamaktadır. Yumurta kabuğunda 27 besin öğesi bulunuyor

Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Çöp diye yumurta kabuklarını atıyoruz ama atmayın, meğer...

Yumurta kabuğunun yaklaşık %90-95' i kalsiyum olup besinlerle alınan kalsiyuma göre vücutta sindirimi ve emilimi çok daha fazladır. Yumurta kabuğunda ayrıca magnezyum, bor, bakır, demir, manganez, molibden, kükürt, silikon, çinko vb. 27 besin öğesi bulunmaktadır.

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