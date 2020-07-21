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Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz! Çöp diye yumurta kabuklarını atıyoruz ama atmayın, meğer...

Yumurta başta kahvaltı olmak üzere sofralarımızın ve yemeklerimizin vazgeçilmez parçalarından biri. Yumurta, besinler içerisinde en kaliteli proteini bünyesinde bulunduran, A, D, E ve B grubu vitaminler başta olmak üzre birçok faydalı vitamin içeren önemli bir besin kaynağıdır. Yumurtanın saymakla bitmeyen faydaları dışında bilmediğimiz birçok özelliği daha var. Kanserden fazla kiloya birçok probleme çözüm olan yumurtanın faydası sadece kendinde meğer kabuğunda varmış. Peki, yumurta kabuğunun faydalarını biliyor muydunuz? Bu haberi okuduktan sonra yumurta kabuklarını atmak istemeyeceksiniz.

21.07.2020 09:13 - Son Güncelleme: 21.07.2020 10:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





