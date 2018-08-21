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Maden suyu içenler dikkat!

28 Mayıs 2018 Pazartesi, 16:27:23 Güncelleme: 20:41:18
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Maden suyu içenler dikkat!

Sindirime yardımcı olduğu düşünülen madem suyunun tehlikelerini biliyor musunuz? İşte maden suyu tüketirken dikkat etmeniz gerekenler...​

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Maden suyu içenler dikkat!

Vücudun mineral dengesini korumak için tüketilen maden suyu, içerisinde magnezyum, sülfat, karbondioksit, sodyum ve bikarbonatla barındırıyor.

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Maden suyu içenler dikkat!

Aldığınız maden suyunun içeriğini muhakkak okuyun. Her maden suyu aynı sodyum içeriğine sahip değildir.

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Maden suyu içenler dikkat!

Fazla sodyum içeriği kan basıncını tehlikeli şekilde yükseltebilir.

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Maden suyu içenler dikkat!

Yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan kişiler özellikle sodyum oranı az maden sularını tercih etmeli.

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