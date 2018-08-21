Maden suyu içenler dikkat!

Sindirime yardımcı olduğu düşünülen madem suyunun tehlikelerini biliyor musunuz? İşte maden suyu tüketirken dikkat etmeniz gerekenler...
Vücudun mineral dengesini korumak için tüketilen maden suyu, içerisinde magnezyum, sülfat, karbondioksit, sodyum ve bikarbonatla barındırıyor.
Aldığınız maden suyunun içeriğini muhakkak okuyun. Her maden suyu aynı sodyum içeriğine sahip değildir.
Fazla sodyum içeriği kan basıncını tehlikeli şekilde yükseltebilir.
Yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan kişiler özellikle sodyum oranı az maden sularını tercih etmeli.