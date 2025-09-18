Lyme hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Bella Hadid’in yakalandığı Lyme hastalığının tedavisi var mı?

Bazı kişilerde kene ısırığı bölgesinde kısa süreli küçük kızarıklık veya yumru oluşabilir, ancak bunlar Lyme hastalığının belirtisi değildir. Tedavi edilmezse enfeksiyon haftalar içinde vücudun diğer bölgelerine yayılabilir ve şu belirtiler görülebilir:

◼Vücudun farklı alanlarında ek EM lezyonları

◼Yüz felci (yüzün bir veya her iki tarafında kas tonusu kaybı)

◼Beyin zarı iltihabı nedeniyle şiddetli baş ağrısı ve ense sertliği

◼Büyük eklemlerde ağrı ve şişlik

◼Kalp çarpıntısı ve baş dönmesi

Bu belirtilerin bir kısmı tedavi olmadan haftalar veya aylar içinde kaybolabilir. Ancak tedavi edilmemiş kişilerde aylar ve yıllar içinde ek komplikasyonlar gelişebilir. Hastaların yaklaşık %60'ında eklem iltihabı görülür ve özellikle diz gibi büyük eklemler etkilenir.

Yaklaşık %5'inde kronik merkezi sinir sistemi şikayetleri gelişebilir. Ayrıca, hastaların %10–20'sinde antibiyotik tedavisine rağmen uzun süre devam eden kas ve eklem ağrıları, yorgunluk ve uyku sorunları görülebilir; bu durum "Tedavi Sonrası Lyme Hastalığı Sendromu" olarak adlandırılır.

