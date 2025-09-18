PODCAST CANLI YAYIN

Lyme hastalığı nedir, bulaşıcı mı? Bella Hadid’in yakalandığı Lyme hastalığının tedavisi var mı?

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Lyme hastalığıyla verdiği zorlu mücadeleyi sosyal medya üzerinden ilk kez paylaştı. Hastane odasından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini bilgilendiren Hadid, zaman zaman hastalığın getirdiği zorluklar nedeniyle ortadan kaybolduğunu itiraf etti. Peki Lyme hastalığı nedir, bulaşıcı mı? İşte tedavi yöntemi.

Model Bella Hadid, uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığını sosyal medyada açıkladı. Hastalığın yol açtığı yorgunluk ve sağlık sorunları nedeniyle zaman zaman gözlerden kaybolduğunu söyleyen Hadid, hastane odasındaki fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı. Peki Lyme hastalığı nedir, belirtileri neler?

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyondur ve genellikle enfekte kenelerin ısırması yoluyla insanlara geçer.

LYME HASTALIĞI BULAŞICI MI?

Lyme hastalığına neden olan bakteriye birçok memeli türü ev sahipliği yapabilir, ancak en önemli rezervuarlar geyiklerdir. Hastalık, genellikle Ixodes cinsi kenelerin yetişkin veya olgunlaşmamış formlarının insanları ısırmasıyla bulaşır.

İnsan enfeksiyonlarının çoğu olgunlaşmamış keneler aracılığıyla gerçekleşir; çünkü bu keneler 2 mm'den küçük olduklarından vücutta fark edilmeleri zordur. Olgunlaşmamış keneler genellikle ilkbahar ve yaz aylarında aktiftir. Yetişkin keneler ise daha kolay fark edildiği için hastalık bulaştırmadan çıkarılabilir ve genellikle kış aylarında aktiftir.

Keneler insan vücudunun herhangi bir yerine tutunabilir, ancak kasık, koltukaltı ve saçlı deri gibi zor görülen bölgelerde daha sık bulunurlar. Lyme hastalığı ise kişiden kişiye temas, öpüşme veya cinsel ilişki yoluyla bulaşmaz.

LYME HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?
Kene ısırmasından 3–30 gün sonra Lyme hastalığı belirtileri ortaya çıkabilir. Hastalarda yorgunluk, titreme, ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları ile lenf bezlerinde şişme görülebilir. Ayrıca, "boğa gözü" görünümünde, genişleyen kırmızı bir halka şeklinde döküntü olan Eritema migrans (EM) enfekte kişilerin yaklaşık %70'inde görülür ve genellikle kene ısırığının olduğu bölgede 3–30 gün içinde (ortalama 7 gün) başlar.

Bazı kişilerde kene ısırığı bölgesinde kısa süreli küçük kızarıklık veya yumru oluşabilir, ancak bunlar Lyme hastalığının belirtisi değildir. Tedavi edilmezse enfeksiyon haftalar içinde vücudun diğer bölgelerine yayılabilir ve şu belirtiler görülebilir:

◼Vücudun farklı alanlarında ek EM lezyonları

◼Yüz felci (yüzün bir veya her iki tarafında kas tonusu kaybı)

◼Beyin zarı iltihabı nedeniyle şiddetli baş ağrısı ve ense sertliği

◼Büyük eklemlerde ağrı ve şişlik

◼Kalp çarpıntısı ve baş dönmesi

Bu belirtilerin bir kısmı tedavi olmadan haftalar veya aylar içinde kaybolabilir. Ancak tedavi edilmemiş kişilerde aylar ve yıllar içinde ek komplikasyonlar gelişebilir. Hastaların yaklaşık %60'ında eklem iltihabı görülür ve özellikle diz gibi büyük eklemler etkilenir.

Yaklaşık %5'inde kronik merkezi sinir sistemi şikayetleri gelişebilir. Ayrıca, hastaların %10–20'sinde antibiyotik tedavisine rağmen uzun süre devam eden kas ve eklem ağrıları, yorgunluk ve uyku sorunları görülebilir; bu durum "Tedavi Sonrası Lyme Hastalığı Sendromu" olarak adlandırılır.

